Rivelazione a sorpresa su Sinner, il rivale ha vuotato il sacco

Bellissima rivelazione del grande rivale di Jannik Sinner in conferenza stampa, le dichiarazioni sono da brividi. I dettagli

Stiamo entrando nella parte finale del Roland Garros e, come ampiamente previsto, i nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono protagonisti. Entrambi sono si sono qualificati alle semifinali e, per fortuna, non si scontreranno adesso ma c’è ancora la possibilità di ritrovarsi in finale. Per Jannik l’ostacolo si chiama Novak Djkovic, alla ricerca del suo 25° slam: non sarà facile per il serbo affrontare l’altoatesino, che ha giocato finora un torneo ai limiti della perfezione come aveva fatto agli Internazionali d’Italia a Roma prima di affrontare Carlos Alcaraz in finale.

A proposito dello spagnolo, sarà lui l’avversario di Musetti nell’altra semifinale: Lorenzo è chiamato ad una grande impresa contro uno dei più forti tennisti al mondo e reduce dal successo di Roma e in grande spolvero. Straordinaria la sua prestazione ai quarti di finale contro Paulo, battuto nel giro di meno di due ore. Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, si è lasciato andare ad una importante confessione sul suo grande rivale: Sinner.

Alcaraz elogia Sinner: “Amo vederlo giocare”

Fra i due c’è una grandissima stima personale e professionale. Alcaraz è stato uno dei pochi a spendere belle parole nei confronti di Sinner durante il periodo della squalifica e ha sempre preso le distanza dalle uscite di suoi alcuni colleghi. I due sono destinati a regalare grande spettacolo nei prossimi anni di tennis ma in realtà hanno già cominciato da tempo e l’ultima grande sfida è proprio quella di meno di un mese fa a Roma, e adesso rischiano di ritrovarsi di nuovo in finale al Roland Garros.

In conferenza stampa dopo la gara con Paul, lo spagnolo si è lasciato andare ad altre bellissime dichiarazioni nei confronti del suo rivale italiano: “Sono un grande appassionato di tennis e dei tornei Slam, perché ci sono sempre partite incredibili. Soprattutto all’inizio, quando ho finito la mia, mi piace sedermi e guardare un po’ di tennis. Jannik è uno di quelli che amo guardare giocare. Questo mi aiuta a studiare un po’ i miei avversari. Se devo affrontarli nello stesso torneo, ho già visto come hanno giocato, o anche analizzarli per il futuro. Sinner, con il livello che sta mostrando e il modo in cui sta vincendo, ti ispira a dare il massimo in ogni gara e a risparmiare più energie possibile”.