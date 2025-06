Si abbassa lo stipendio e lascia il Milan: scelta la prossima squadra

Un altro calciatore rossonero ha deciso di cambiare aria, ha già contattato una sua ex squadra: ecco la situazione.

Ci dovrebbero essere tanti cambiamenti nell’organico del Milan nelle prossime settimane. Rispetto all’ultima deludente stagione è normale pensare di apportare diverse novità.

L’ottavo posto nella classifica della Serie A testimonia che tante cose non sono andate nel verso giusto. Lo stesso Giorgio Furlani nel parlare di “stagione fallimentare” ha ammesso che ci sono stati errori nell’allestimento della squadra. Serve prore rimedio e l’ingaggio di un direttore sportivo esperto come Igli Tare va in tale direzione.

Calciomercato Milan, altra cessione in vista: arrivano novità

Tra gli errori commessi nella campagna acquisti 2024 c’è l’arrivo di Emerson Royal, terzino destro che non si è rivelato all’altezza delle aspettative. A volte è stato preso di mira eccessivamente, però nel complesso non ha convinto. Poi, nel momento in cui sembrava vicino alla cessione, ha accusato un serio infortunio e non lo abbiamo più visto in campo.

Il Milan aveva investito 15 milioni di euro per comprarlo dal Tottenham e la trattativa non fu rapida. Ma la società rossonera era convinta che lui fosse il terzino destro giusto su cui puntare e ha scartato altri profili che magari avrebbero fatto meglio.

Secondo quanto rivelato in Spagna da El Chiringuito, Emerson Royal avrebbe manifestato al suo entourage la volontà di tornare a giocare nel Real Betis. Non c’è una trattativa ufficiale, però il calciatore brasiliano vorrebbe vestire di nuovo la maglia biancoverde e breve ci saranno dei contatti in tal senso. Ha giocato a Siviglia tra il 2019 e il 2021 collezionando 79 presenze, 5 gol e 10 assist. Aveva avuto un buon rendimento e gli piacerebbe tornare in Andalusia per far ripartire la sua carriera. È disposto ad abbassarsi lo stipendio.

Il Milan è certamente aperto a trattare la cessione del brasiliano, da capire se il Real Betis abbia interesse nel riportarlo nella propria squadra. Potrebbero arrivare offerte anche dalla Premier League e dalla Super Lig, come avvenuto durante l’ultima sessione invernale del calciomercato. Fulham e Galatasaray sembravano le squadre maggiormente interessate, vedremo se si faranno avanti nuovamente o se altre da Inghilterra e Turchia si muoveranno per lui.