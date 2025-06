Si chiude lo scambio: Maignan va al Chelsea

Maignan verso il Chelsea: gli inglesi potrebbero convincere il Milan a cedere il francese con uno scambio, tutti i dettagli

Negli ultimi giorni il Milan ha trovato l’accordo con il Manchester City per la cessione di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si trasferirà nella squadra di Pep Guardiola per 55 milioni di parte fissa, che coi bonus potrebbe arrivare a 70. Una cessione che sta facendo parecchio discutere: non solo perché è uno dei migliori giocatori della rosa (l’unico insieme a Pulisic a guadagnarsi più della sufficienza in questa pessima stagione) ma anche per le cifre, piuttosto basse. Adesso è il turno di altre due uscite: per Theo Hernandez si sta cercando la soluzione migliore, con l’Al-Hilal pronto a riprovarci per convincere il giocatore ad accettare, e si sta facendo molto calda anche la questione Mike Maignan.

Solo pochi mesi fa sembrava ad un passo dal rinnovo di contratto, ma poi qualcosa è andato storto. Il portiere, reduce da una prestazione poco esaltante contro la Spagna ieri contro la Francia in Nations League, ha ricevuto una proposta dal Chelsea e, stando a quanto raccontano dall’Inghilterra, avrebbe chiesto al Milan di essere ceduto. Arrivare ad un accordo non è semplice, ma l’affare si può sbloccare grazie allo scambio.

Maignan verso il Chelsea, l’affare si fa con lo scambio

In caso di cessione di Maignan, il Milan sarebbe poi costretto a trovare un sostituto all’altezza. In questi giorni si sono fatti molti nomi: da Milinkovic-Savic del Torino a Silvar del Torino, da Carnesecchi dell’Atalanta a Chevalier del Lille. Ma la soluzione potrebbe offrirla il Chelsea stesso, così da concludere velocemente l’accordo col Milan e dare ai rossoneri anche il sostituto del francese.

Fra le miriade di operazioni fatte dal Chelsea l’estate scorsa in uscita per sfoltire una rosa lunghissima, i Blues hanno ceduto in prestito Kepa Arrizabalaga (acquistato diversi anni fa dall’Athletic Bilbao per quasi 80 milioni) al Bournemouth. I rossoneri d’Inghilterra – dove gioca anche Milos Kerkez, prossimo al trasferimento al Liverpool per più di 50 milioni -, guidati da un grande allenatore, Iraola, hanno fatto una grande stagione e lo spagnolo è stato uno dei protagonisti. A breve però il prestito terminerà e lo spagnolo tornerà a Londra, ma non per restare. Ecco perché il Chelsea starebbe pensando di inserirlo nella trattativa col Milan per Maignan, ma i rossoneri spingono per avere soltanto cash e la richiesta è di 30 milioni. Una cifra fattibile per un club ricco come quello londinese, ma il contratto in scadenza fra un anno toglie grande forza di trattativa al Milan.