Tutto pronto per l’assalto a Leao, il Milan può vendere anche lui: i dettagli

Ancora in bilico il futuro di Rafael Leao: per il portoghese ci sono due club interessati, ma il Milan lo cede ad una sola condizione

La strategia di Giorgio Furlani è piuttosto chiara: sarà per l’ennesima volta rivoluzione. I primi segnali erano già arrivati a gennaio: durante la sessione di mercato invernale, il Milan ha venduto Davide Calabria e Bennacer e ha provato a farlo anche con Theo Hernandez al Como e Tomori al Tottenham, ma queste ultime due trattative sono saltate per volontà dei giocatori. Ora però non c’è volontà che tenga: il terzino francese, il centrale inglese e Maignan, cioè gli ultimi reduci dallo Scudetto e dello straordinario lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara, devono andare via.

Chi resta? Rafael Leao. Anche lui, come gli altri, è uno dei pochissimi rimasti del precedente corso, del quale palesemente Furlani non ne vuole più sapere. Ci sono state voci e indiscrezioni anche per il futuro del portoghese, che avrebbe ricevuto una telefonata da Allegri per convincerlo a restare a sposare il suo progetto tecnico. Sappiamo che Leao è legatissimo al Milan, alla città e ai tifosi e vorrebbe restare, ma come sempre, per lui ma soprattutto per la società, tutto dipende dalle offerte.

Il Milan cede Leao ad una sola condizione

L’interesse del Bayern Monaco per Leao è reale e concreto, e ai tedeschi si aggiunge anche l’Arsenal. Ma il discorso è sempre lo stesso: il portoghese, a differenza di Theo Hernandez e di Maignan, è legato ai rossoneri da un contratto lungo e solido (firmato poco prima dell’addio di Maldini) e ha una clausola rescissoria da 175 milioni. Il Milan sa perfettamente che a quella cifra nessun club arriverà mai, nemmeno un arabo, ma l’idea del club è comunque di non andare sotto alle tre cifre.

Il Milan venderebbe Leao solo di fronte a proposte da 100 milioni, come ribadisce oggi anche Tuttosport. E anche questa somma è ritenuta, ad oggi, troppo alta dai club interessati. Da Bayern Monaco e Arsenal, che di problemi economici non ne hanno, non sono arrivate ad ora proposte ufficiali ma è probabile che non andranno oltre i 60 milioni. I rossoneri la respingerebbero subito al mittente.

Bisognerà quindi capire se ci sarà una società interessata così tanto da spingersi ad accontentare le grosse richieste milaniste, altrimenti Leao resterà al Milan e resterà probabilmente l’ultimo reduce, insieme a Gabbia, dello Scudetto del 2022. E anche questo è un aspetto da valutare: quale sarà lo stato d’animo del portoghese che vedrà svuotarsi lo spogliatoio anche di Theo Hernandez e Maignan?