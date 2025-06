Addio Theo Hernandez, pronto l’assalto: “Sono sicuro al 100%”

Arriva l’ennesima conferma sulla cessione: il Milan ha deciso di mandarlo via e l’allenatore spinge per averlo il prima possibile

Il Milan è al lavoro sul mercato per risolvere alcune questioni spinose. Il primo tassello era la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: dopo una trattativa breve, gli inglesi sono riusciti a strappare il sì al giocatore. L’olandese farà domani le visite mediche, come ha annunciato Koeman, commissario tecnico della Nazionale oranje. Al momento Reijnders è in ritiro con la selezione olandese e raggiungerà il ritiro del Manchester City dopo questo impegno per aggregarsi subito alla squadra in vista del Mondiale per Club in programma la prossima settimana.

Forti indiscrezioni arrivano anche sul fronte Mike Maignan, che avrebbe chiesto al Milan di essere ceduto al Chelsea: c’è una trattativa in corso, ma l’offerta dei Blues al momento non soddisfa le richieste dei rossoneri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Sarà quindi rivoluzione totale, con Giorgio Furlani che completerà l’opera di smantellamento della squadra che ha vinto lo Scudetto due anni fa e costruita con grande fatica da Paolo Maldini e Frederic Massara. E a questi, purtroppo, è destinato ad aggiungersi anche Theo Hernandez.

Theo Hernandez, l’allenatore lo vuole: “Sono certo al 100%”

Il Milan non ha mai avuto intenzione di rinnovare il contratto di Theo Hernandez: all’entourage del terzino non è mai stata fatta una proposta all’altezza della situazione e lui, in scadenza fra un anno, sta riflettendo sul suo futuro. Ha ricevuto a gennaio un’offerta dal Como e l’ha rifiutata e lo stesso ha fatto, per adesso, con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi; in entrambi i casi, invece, Furlani aveva subito accettato, fiutando la possibilità di vendere il giocatore ad un anno dalla scadenza a buone cifre.

Theo Hernandez vorrebbe restare in Europa e spinge per altre sistemazioni: si è fatto avanti, ad esempio, l’Atletico Madrid, ma parliamo di cifre diverse per il Milan e questo complica tutto. Intanto dall’Arabia Saudita sono pronti a fare di tutto per convincere il giocatore a trasferirsi e accontentare Simone Inzaghi: l’ex allenatore dell’Inter, annunciato dai sauditi nei giorni scorsi, ha chiesto espressamente l’acquisto del francese (ed è vicino anche Osimhen). A riportarlo è il giornalista Gianluigi Longari, intervenuto così a Radio Rossonera: “Posso dirvi al 100% che è una richiesta esplicita di Inzaghi e so che quando ha firmato gli è stato promesso che sarebbero riusciti a portarselo a casa. Secondo me ci sarà un nuovo tentativo, ma non solo uno anche diversi per strappare il sì del giocatore e lo hanno capito tutti. Il Milan ha deciso di venderlo, resta da convincere il giocatore sull’opzione saudita, che è quella che permetterebbe al club di guadagnare più di tutti. Theo gioca a rialzo per strappare un ingaggio più alto possibile, sicuramente ci saranno nuovi tentativi”. E c’è anche chi non esclude la possibilità che Theo Hernandez possa decidere di rimanere al Milan fino al termine del contratto, così sarà ancora più semplice strappare un accordo economicamente migliore.