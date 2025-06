Al Milan arriva un super portiere: erede spaziale per Maignan

Il Milan si prepara a dire addio a Mike Maignan durante il mercato estivo: erede da sogno per i pali della porta rossonera

Un’estate di enormi cambiamenti è già cominciata in casa Milan. Dopo l’approdo di Igli Tare che ha poi scelto Massimiliano Allegri per rimpiazzare Sergio Conceicao, il club di Via Aldo Rossi è alle prese con le prossime mosse da compiere in sede di calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Dopo aver ultimato l’addio di Tijjani Reijnders che dovrebbe, prestissimo, vestire la maglia del Manchester City, il club rossonero è pronto a salutare un altro pilastro della sua storia recente. Quel Mike Maignan arrivato dal Lille quattro anni fa per non far rimpiangere l’addio di Donnarumma. Ma ora il nazionale francese pare in rampa di lancio per salutare Milanello: ad attenderlo vi sarebbe il Chelsea.

Niente rinnovo, il contratto di Maignan rimarrà in scadenza a metà 2026: ma ancora per poco. Perché pare che il portiere abbia preso la decisione di lasciare il Milan, tutta da confermare, per cercare fortuna coi ‘Blues’. La dirigenza meneghina ha però già le idee chiare su quello che sarà verosimilmente il nuovo portiere titolare del Milan di Allegri.

Post Maignan: portiere da urlo in arrivo

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come il Milan sia ormai pronto a dire addio a Mike Maignan. L’estremo difensore transalpino sta vivendo ore bollenti per quanto riguarda il suo futuro che, con ogni probabilità, non sarà più in maglia rossonera.

Al di là dell’ipotesi Chelsea che sta prendendo sempre più corpo, dalla Spagna lanciano la bomba per quel che riguarda il nome destinato evidentemente a rimpiazzare Maignan tra i pali della porta rossonera. Ed in pole position vi sarebbe uno dei portieri più forti e desiderati d’Europa: Diogo Costa, estremo difensore del Porto. 25 anni, nato in Svizzera ma Nazionale portoghese, il gioiello dei ‘Dragoes’ viene descritto come il nome ideale, già pronto per una piazza esigente come quella rossonera.

Diogo Costa potrebbe dunque approdare in quel di San Siro nelle prossime settimane, se il Milan dovesse avanzare l’offerta giusta per il suo cartellino. Cresciuto nelle giovanili del Porto, il contratto di Diogo Costa scadrà il 30 giugno 2027 e non sarà quindi facile per i rossoneri trattare con il Porto. Nonostante per Maignan possa arrivare dal Chelsea un’offerta da circa 25-30 milioni di euro, la società lusitana per lasciar partire il suo gioiello non ne chiederebbe – almeno inizialmente – meno di 40.

Staremo quindi a vedere se e come la dirigenza rossonera riuscirà a sbloccare, eventualmente, la situazione. Sulla carta, dunque, il post Maignan è già deciso: il Milan è pronto alla rivoluzione a partire dal prossimo numero 1.