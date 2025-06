Conte scippa Allegri, il Napoli compra dal Milan: contatti avviati

Il club campione d’Italia in carica potrebbe provare a pescare un rinforzo dai rossoneri, che hanno diversi calciatori in uscita.

Nonostante ci sia stata l’effettiva possibilità che si concretizzasse un divorzio, Antonio Conte è rimasto alla guida del Napoli. Dopo aver conquistato lo Scudetto, lui e Aurelio De Laurentiis hanno avuto dei confronti costruttivi che hanno portato alla decisione di proseguire il matrimonio.

Ovviamente, l’allenatore pugliese ha ricevuto delle rassicurazioni per quanto riguarda il calciomercato. Pretende degli investimenti nella campagna acquisti per essere competitivo sia in Serie A sia in Champions League. La dirigenza azzurra si sta già muovendo e presto dovrebbe poter contare anche su una settantina di milioni di euro derivanti dalla cessione di Victor Osimhen all’Al Hilal, la nuova squadra allenata da Simone Inzaghi. Le risorse economiche per accontentare il tecnico ci saranno.

Dal Milan al Napoli: intermediari al lavoro

Il Napoli intende rinforzarsi in ogni reparto. Conte ha già fatto sapere di cosa ha bisogno e per quanto riguarda la difesa non è più un segreto l’interesse per Sam Beukema. L’olandese classe 1998 ha disputato una buona stagione con il Bologna ed è finito nel mirino di alcune squadre importanti.

La società azzurra ha avviato i contatti per portarlo in Campania, però non è un’operazione facile. Il Bologna valuta Beukema almeno 30 milioni di euro. Valutazione del cartellino elevata anche per un altro calciatore molto gradito a Conte: Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, degli intermediari hanno proposto Fikayo Tomori al Napoli. Il difensore inglese è un profilo che piace a Massimiliano Allegri, però il Milan è pronto a valutarne la cessione se dovesse arrivare l’offerta giusta. La preferenza è per una cessione all’estero piuttosto che in Serie A.

Già nel mercato invernale l’ex Chelsea era considerato cedibile e verso fine sessione fu trovato un accordo con il Tottenham. Il giocatore rifiutò il trasferimento, preferendo completare la stagione a Milano prima di valutare nuove opportunità per la sua carriera. Non avrà problemi a trovare una sistemazione e il ritorno in Premier League rimane l’opzione più probabile.

Il Milan lo valuta circa 25 milioni di euro. Se arriverà un’offerta di questo tipo il trasferimento si concretizzerà. Ci sono diverse squadre inglesi in agguato, le proposte non mancheranno. Vedremo se ne arriverà una anche da Napoli.