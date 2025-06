Dallo scambio a centrocampo al colpo in attacco, Matrone non ha dubbi

Le ultime sul calciomercato del Milan con Vincenzo Matrone. Ecco le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it

Lunga intervista rilasciata da Vincenzo Matrone ai microfoni di Calciomercato.it. Il giornalista si è detto felice dell’operato fin qui di Igli Tare: “Ha fatto qualcosa di storico – afferma Vincenzo Matrone ai microfoni di Calciomercato.it-. Dopo che Allegri è andato via dal Milan, in rossonero sono stati presi tutti allenatori a circa due milioni di euro di stipendio. Pioli, è vero, guadagnava qualcosa in più, ma dopo aver vinto lo Scudetto”.

“Oggi l’albanese ha dunque convinto la società a prendere un allenatore, piaccia o non piaccia, che ha un budget da top squadra. Ricordiamoci, che le prime tre l’anno scorso avevano un mister da 6 milioni di euro in su. Da Tare, inoltre, mi aspetto tanto anche fuori dal campo. Certe cose a Milanello non devono più succederecome lo scorso anno”

In questi giorni si sta parlando tanto dell’arrivo di un nuovo bomber per il Milan. Evidentemente Santi Gimenez non può bastare: “Il messicano è un grande bomber e non si può partire solo da lui – prosegue Matrone -. A me Retegui in maglia rossonera non piace. Di Vlahovic non mi piace lo stipendio, ma mi piace tantissimo come sta in campo e può fare di più. E’ un classe 2000 e ricordo benissimo come giocava alla Fiorentina”.

Matrone promuove Modric: “Come un bambino a Gardaland”

Colpo Modric: “Non vedo l’ora di vedere Luka Modric a Milanello, come un bambino che va a Gardaland – prosegue un sorridente Matrone -. Non avrà più 25 anni, ma con una squadra muscolare intorno, ci farà divertire tanto”.

Il Milan non si ferma: “Adesso bisognerà capire chi si riesce a vendere per i nuovi colpi. A centrocampo vediamo se si riesce a fare lo scambio Rabiot-Bennacer, su cui si sta lavorando. Io poi sono certo che Bondo farà un grande campionato”.

Dopo Reijnders possono partire Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan: “Se vogliono andar via, sono contento che vanno via – conclude il collega -. Se vogliono restare ne sarò felice, ma al Milan la stagione è finita con Florenzi e Gabbia che dicevano “qui solo persone che vogliono rimanere al Milan”. Mi associo a loro. Leao? Deve pensare a fare più l’atleta, a fare Leao. Se lo fa può giocare ovunque e anche al Milan”