Farà spazio a Chiesa, il Milan lo cede in prestito

Il Milan cerca acquirenti per un giocatore, anche in prestito: così si creerà lo spazio per inserire Federico Chiesa

Il mercato del Milan iniziò dalle cessioni. La prima operazione in uscita è quella di Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City per 55 milioni di euro più bonus. L’olandese a breve volerà Manchester per le visite mediche e la firma sul contratto: la prossima settimana giocherà il mondiale per club con la squadra di Pep Guardiola.

Le uscite in casa Milan non sono finite qui: si lavora per trovare la miglior sistemazione possibile a te Hernández, con l’Al-Hilal del neo allenatore Simone Inzaghi pronto ad un nuovo assalto dopo quello della scorsa settimana, e per trovare l’accordo col Chelsea per la cessione di Mike Maignan. Non è da escludere per il portiere francese anche uno scambio con Kepa, che arriverebbe il rossonero e risolverebbe anche la questione sostituto.

Un’altra uscita potrebbe poi far spazio a Federico Chiesa, pronto a tornare in Italia il primo obiettivo di Massimiliano allegri per la fascia d’attacco. L’ex esterno della Juventus vuole lasciare Liverpool dopo una stagione difficile e poi liberarsi a prezzo di saldo. Ma qualcuno dovrà fargli spazio e quel qualcuno è stato già scelto.

Il Milan vende anche Chukwueze, le ultime

Proprio non è andata come ci si aspettava l’avventura di Samuel Chukwueze con la maglia del Milan. Arrivato nell’estate del 2023 dal Villarreal per 20 milioni di euro, tutti erano convinti fosse il grande acquisto di quella sessione di mercato, ma in realtà le cose sono andate diversamente.

Molto male la prima stagione con Stefano Pioli in panchina, c’era grande convinzione per una sua valorizzazione con Paulo Fonseca, in un nuovo contesto di gioco e un sistema che potesse esaltare le sue caratteristiche. Anche stavolta però le cose non sono andate bene ed è andato sempre più peggiorando fino allo scarso minutaggio e allo scarso rendimento con Conceicao nelle ultime settimane. Dopo due tentativi, ora il Milan lo ha messo sul mercato e spera di poterlo piazzare il prima possibile.

Nelle ultime ore del mercato di gennaio, si era fatto avanti il Fulham ma non c’erano i tempi tecnici per concludere l’operazione. La pista inglese si può riaprire anche se ad oggi non sono ancora arrivati i sondaggi concreti. Il nigeriano preferirebbe tornare in Spagna dove è riuscito a mostrare il suo talento negli anni al Villarreal, sia in campionato e sia in Europa. Non è da escludere anche la pista araba: la scorsa estate aveva ricevuto offerta importanti ma alla fine, insieme al Milan, ha deciso di restare. Il Milan sembra disposto a mandarlo via anche in prestito.