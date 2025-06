Leao tra Milan e Bayern Monaco: tutta la verità sulla vicenda

Il punto della situazione sull’esterno portoghese: ci sono rumors che lo danno possibile partente direzione Germania, ecco come stanno le cose.

I tifosi del Milan sono molto delusi per la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e temono altre cessioni pesanti. Passi quella di Theo Hernandez, reduce da una stagione molto negativa e con contratto in scadenza 2026 non rinnovabile, però i rumors sui possibili addii di Mike Maignan e Rafael Leao preoccupano un po’.

Sicuramente c’è tanto da cambiare in una squadra che è arrivata ottava nella classifica della Serie A, però rivoluzionare troppo potrebbe comportare dei problemi. Vero che, senza coppe europee da disputare, Massimiliano Allegri avrà più tempo a Milanello per lavorare alla creazione di un gruppo che dovrà andare in campo con mentalità diversa da quella che abbiamo visto in tempi recenti.

Calciomercato Milan, futuro Leao: cosa succederà?

Matteo Moretto di Relevo ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano a proposito della situazione attuale di Leao: “C’è un interesse del Bayern Monaco, ma il Milan aspetta una mossa da parte del club tedesco. Se arrivasse un’offerta interessante, alta, verrà presa in considerazione come succede per altri calciatori rossoneri. In questo momento mi parlano di 80-90 milioni, bonus compresi, per Leao. E con la possibilità di inserire anche una contropartita tecnica“.

Sono trapelati alcuni nomi di possibili contropartite tecniche (Kim, Goretzka e Coman), ma Moretto sottolinea un aspetto importante: “I calciatori del Bayern Monaco hanno uno stipendio alto, quindi sarebbe complicato inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Comunque Leao per il Milan non sarebbe in vendita, l’intenzione è quella di non farlo partire, salvo offerta fuori mercato. Questa è la posizione“.

Vedremo se il Bayern Monaco formulerà un’offerta particolarmente onerosa per assicurarsi Leao e quale sarà la risposta del Milan. Anche se qualcuno in Germania ha scritto che il portoghese vorrebbe andarsene, in questo momento non risulta una richiesta esplicita di cessione al club.

Per Massimiliano Allegri l’ex di Sporting CP e Lille è un calciatore molto importante, vorrebbe che facesse parte del suo progetto tecnico. Solo un’offerta shock cambierebbe lo scenario. Arriverà? Lo scopriremo nelle prossime settimane, intanto Rafa continua ad essere il numero 10 rossonero.