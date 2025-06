Milan, sogno impossibile dal Manchester United: il prezzo spaventa

Dall’Inghilterra giunge notizia dell’interesse rossonero per un calciatore della squadra di Amorim: prezzo alto, affare complicato.

I tifosi del Milan sono curiosi di vedere che tipo di mercato farà la società dopo un campionato concluso all’ottavo posto della classifica. Ci sono tante operazioni da fare, anche perché non poche potrebbero essere le cessioni.

Da quella di Tijjani Reijnders arriveranno tanti soldi e bisognerà vedere come saranno reinvestiti. Stesso discorso per quelli che entreranno da altre vendite onerose, si parla delle possibili partenze di Mike Maignan e Theo Hernandez, con un totale di 45-50 milioni che potrebbe essere incassato dal club.

Senza dimenticare tutti che quei calciatori che da tempo vengono indicati come non centrali nel progetto. Igli Tare avrà molto da fare nelle prossime settimane.

Milan, colpo dal Manchester United?

L’ingaggio ormai definito di Luka Modric dimostra che il Milan vuole prendere dei giocatori di alto profilo, compatibilmente con la situazione del proprio bilancio. Nel caso del 39enne croato c’è la chance di tesserarlo a parametro zero e quindi si tratta di un’operazione “facile”. Un altro centrocampista esperto e dal nome noto finito nel mirino rossonero è Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, valutato 13-15 milioni di euro. Va verso i 33 anni, ma è un calciatore integro.

A proposito di nomi internazionali accostati al Diavolo, dall’Inghilterra giunge un’indiscrezione alquanto clamorosa. Stando a CaughtOffside, tra le squadre interessate ad Alejandro Garnacho ci sarebbe anche il Milan. L’argentino classe 2004 piace ancora al Napoli, che lo aveva cercato a gennaio, ma anche ad Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. E attenzione al Chelsea, club sempre pronto a fare grandi investimenti e che starebbe valutando il suo ingaggio dopo aver deciso di non riscattare Jadon Sancho, arrivato proprio dal Manchester United.

Assicurarsi Garnacho non è semplice, il Manchester United chiede circa 55 milioni di euro per la cessione del suo cartellino. Un prezzo che sicuramente taglia fuori il Milan, interessato al massimo a un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Stesso discorso per il Bayer Leverkusen. Da capire le mosse delle altre società che stanno monitorando la situazione del giocatore.

La stagione di Garnacho è stata caratterizzata da alti e bassi, ma abbiamo visto tutti cosa ha combinato il Manchester United in generale: un disastro. Il nazionale argentino ha messo insieme 11 gol e 10 assist in 58 presenze, 36 di queste da titolare. È un calciatore di grande qualità e duttile tatticamente: può giocare trequartista ed esterno offensivo. Gli manca essere più costante nel rendimento e più incisivo ancora negli ultimi 20-25 metri, però è giovane e il potenziale è alto.