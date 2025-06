Nuovo affare Milan-Fiorentina, ok dei rossoneri al trasferimento in prestito

Dopo l’affare Adli dello scorso anno, Milan e Fiorentina potrebbero chiudere un nuovo affare in prestito durante la prossima estate.

I viola hanno deciso di non riscattare il cartellino del centrocampista francese ma potrebbero puntare su un altro calciatore rossonero in vista della prossima stagione.

Conclusa da poco la stagione 2024/2025, per i club è già tempo di lavorare a quello che sarà il prossimo campionato con le società che stanno definendo tutti i dettagli a partire dalle panchine. Il Milan ha deciso di puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri che dopo undici anni ha deciso di rimettersi in gioco in rossonero. Possibile anche un altro ritorno a Firenze con i viola che potrebbero puntare proprio su Stefano Pioli, con il tempo cresciuto molto tanto da arrivare a vincere uno scudetto proprio con il Milan. Una scelta che potrebbe favorire un’operazione di mercato tra le due società.

Milan e Fiorentina chiudono un’altra operazione: colpo in prestito

La Fiorentina segue con attenzione Yunus Musah. A lungo titolare del Milan, in particolare sotto la gestione di Paulo Fonseca, il giovane centrocampista degli Stati Uniti ha perso poi il posto una volta giunto in panchina Conceicao. Ora sarà decisivo il parere di Allegri sul mediano ma il suo addio appare più che probabile.

Dopo il trasferimento di Adli della scorsa estate in viola a titolo temporaneo, Milan e Fiorentina potrebbero chiudere quindi un altro affare in prestito in vista della prossima stagione. La speranza dei rossoneri è che questa volta si possa giungere ad un acquisto a titolo definitivo in occasione dell’estate del 2026 che possa permettere al club di andare a registrare una plusvalenza a bilancio.

L’arrivo di Musah alla Fiorentina potrebbe essere favorito dall’eventuale arrivo di Stefano Pioli alla guida della squadra viola con il tecnico che conosce bene il classe 2002 avendolo avuto a disposizione durante l’ultima stagione passata sulla panchina del Milan. Acquistato per circa 21 milioni di euro dal Valencia, Musah potrebbe partire quindi a titolo definitivo intorno ai 16 milioni tra un anno, il che permetterebbe al Milan di mettere a segno un’importante plusvalenza considerati anche i due milioni che i viola potrebbero versare nelle casse rossonere per avere il calciatore per un anno.

Un incontro tra le parti potrebbe avvenire entro la fine del mese con il centrocampista statunitense che vorrebbe capire il suo destino prima di partire per un eventuale ritiro con il Milan. In questo senso ci sarà un confronto dapprima con l’allenatore e poi con la società per definire il suo futuro.