Nuovo colpo per Allegri, il difensore allo scoperto: “Pronto per il Milan”

Il calciatore è uscito allo scoperto parlando così dell’interesse da parte del Milan: ecco le sue parole che non sembrano lasciare davvero dubbi

Il Milan è una squadra veramente grande, ma adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. E’ anche vero, però, che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai”.

Parla così Jaka Bijol ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, che prosegue: “Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice. Però mi piacerebbe fare il salto. “Ho soli 26 anni, okay, ma ho già giocato tante grandi partite. La mia crescita è dovuta al fatto di aver giocato tante gare di alto livello e l’esperienza accumulata. Spero di crescere ancora, come giocatore ma anche personalmente“.

Non solo Milan per Bijol: il punto della situazione

Su di lui ci sono anche la Roma e alcuni club di Premier League, oltre al Milan, ma Bijol non ha preferenze “No, non ce l’ho. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà, nel calcio non c’è niente di scontato”.

“Se rimango a Udine l’obiettivo sarebbe la Top 10. Noi puntiamo sempre a quello e l’obiettivo sarebbe alzare l’asticella!. Però già quest’anno abbiamo fatto uno step avanti rispetto alla stagione 2023/2024 che è stata molto difficile“.

Il futuro di Bijol resta tutto da scrivere, ma il suo nome p certamente sulla lista del Milan che in estate è intenzionato a mettere le mani su almeno due centrali. L’idea è quella di pescare dal campionato italiano, così da avere calciatori già pronti. E’ tutto da capire se Massimiliano Allegri deciderà di giocare a tre dietro o quattro. Se fosse il primo il modulo preferito, Bijol guadagnerebbe terreno.

Come detto, potrebbe essere due i colpi in entrata al centro. Sia Fikayo Tomori che Malick Thiaw, infatti, sono pronti a fare le valigie. L’inglese è stato offerto anche al Napoli, dopo che inverno è stato vicino prima alla Juventus e poi al Tottenham. Proprio gli Spurs potrebbero tornare alla carica per il centrale. Soprattutto la Premier League è da tenere d’occhio: anche West Ham, Fulham e Nottingham sono, infatti, sulle sue tracce.