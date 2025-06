Rivelazione Hamilton-Sky, sono arrivate le scuse subito dopo il GP

Momento non certo facile per la Ferrari e Lewis Hamilton. Il pilota inglese si è reso protagonista di un episodio non proprio piacevole. Poi le scuse

Nessuno si aspettava una prima parte di stagione così complicata per la Ferrara. Il Cavallino sta faticando davvero tanto per riuscire ad ottenere dei risultati significativi. Al momento la più grande delusione è certamente rappresentata da Lewis Hamilton, che dopo la grandissima attesa, si ritrova tra le mani un veicolo non all’altezza.

L’inglese si sta inoltre mostrando meno performante del compagno di scuderia, Charles Leclerc, e questo non lo mette di certo di buonumore. Il suo malcontento lo sta così mostrando anche davanti alle telecamere. Emblematica l’intervista, riportata da FormulaPassione, rilasciata a Sky, con l a giornalista Rachel Brookes

Rachel Brookes: “Ciao Lewis, a fine gara hai detto che ‘c’era qualcosa che non andava con questa macchina’. Puoi dirci a cosa ti riferivi?”

Lewis Hamilton: “Non particolarmente, non è stata una grande giornata. Semplicemente non una grande giornata”.

RB: “E a livello di strategie?”

LH: “La strategia è stata buona, il team ha fatto un ottimo lavoro. Tutto qui”

RB: “Detesto vederti di questo umore, è difficile vederti così…”

LH: “Cosa vuoi che ti dica? Ho appena avuto una pessima giornata e non ho niente da dire. La giornata è stata difficile e non c’è altro da aggiungere. È stata terribile. Non ha senso spiegarlo, non è colpa vostra, semplicemente non so cos’altro dire”.

RB: “Capisco, spero che possano trovare delle risposte per te”

LH: “Sono sicuro che non le troveranno. Probabilmente è solo colpa mia”.

Le scuse di Hamilton

Così il noto giornalista David Croft ha deciso di dedicare una parte del proprio podcast. The Fast and The Curious, all’intervista del pilota, con una rivelazione particolare: “Era davvero giù di morale e a nessuno piace vederlo così. Perché alla fine, che tu sia un fan o no, Lewis Hamilton è il più grande pilota di corse che abbiamo mai visto”.

“Statisticamente è il più grande, ma penso che lo sia anche senza le statistiche. Parla con il cuore in mano e andrebbe applaudito per questo, perché fa un sacco di cose buone quando parla con il cuore in mano”.

Poi le scuse – “Lo ha fatto con Rachel Brookes per essere così abbattuto. Fuori dalle telecamere ha detto: “Mi dispiace davvero, sono solo molto giù”. E questo ti mostra quanto fosse veramente giù, non lo stava fingendo per le telecamere, credetemi”.