Altro addio al Milan, arriva l’annuncio ufficiale: “Non si poteva più aspettare”

Le dichiarazioni non lasciano più dubbi. E’ finita col Milan: le sue parole chiudono la storia d’amore con i colori rossoneri

E’ finita. L’addio al Milan sarà presto ufficiale, ma ora sono arrivate le sue parole, che certificano il suo approdo nella nuova squadra. Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan, con i rossoneri pronti a smantellare una rosa intera. Rischiano di lasciare il Diavolo tutti i big.

In questi momenti si sta parlando tantissimo soprattutto di Mike Maignan con una trattativa viva con il Chelsea. I londinesi hanno messo sul tavolo una proposta da 15 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dal club rossonero. Serve un ulteriore rilancio per arrivare a dama e così si potrà chiudere il capitolo relativo all’estremo difensore francese e il Milan potrà dedicarsi all’acquisto di un nuovo numero uno.

Salirebbero subito le quotazioni di Milinkovic-Savic: gli ottimi rapporti con il suo entourage favoriscono l’affare che può andare in porto per meno di 20 milioni di euro. Allo stesso tempo si attendono sviluppi anche sulla questione Theo Hernandez. Il terzino continua a resistere alle attenzioni dell’Al Hilal, che vuole costruire uno squadrone da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

C’è stata pure una chiamata del tecnico ex Inter, ma Theo Hernandez preferirebbe giocare per una big del calcio europeo. Più lineare, invece, la situazione legata a Rafa Leao. Allegri vuole puntare su di lui e solo difronte ad una proposta fuori mercato lascerebbe il Diavolo. Così il Bayern Monaco che ha mostrato interesse dovrà presentarsi con più di 100 milioni di euro.

Reijnders, l’addio è cosa certa: “Voglio conoscere subito i miei compagni”

Chi ha già detto addio al Milan è invece Tijjani Reijnders, pronto a svolgere le visite mediche e legarsi al Manchester City. Ormai il calciatore parla da ex rossonero, anche se un saluto ufficiale al Diavolo non è arrivato. L’olandese non vede l’ora di mettersi a disposizione della squadra di Pep Guardiola: “Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta.”