Calabria cambia ancora, addio Bologna: la rivale del Milan ci prova

Potrebbe esserci un nuovo cambio di maglia per Davide Calabria, terzino destro che durante la scorsa sessione di mercato ha lasciato il Milan per passare al Bologna.

Negli ultimi giorni si sta facendo forte l’interesse di una big italiana nei confronti del terzino destro pronto ad una nuova avventura dopo quella di pochi mesi al Bologna.

Il trasferimento al Bologna avvenuto negli ultimi giorni del mercato invernale ha regalato a Davide Calabria la possibilità di alzare il secondo trofeo della sua stagione. Dopo la Supercoppa italiana conquistata con la maglia rossonera, il terzino classe 1996 è riuscito ad ottenere la vittoria in Coppa Italia battendo proprio i rossoneri nella finale di Roma dello scorso 14 maggio. I rossoblu hanno rilevato il contratto in essere che il giocatore aveva con il Milan e sarà in scadenza il prossimo 30 giugno. Una big italiana lo ha messo nel mirino e potrebbe esserci per lui un nuovo cambio di maglia.

Calciomercato, Calabria può cambiare maglia: una big italiana lo vuole

Davide Calabria è finito nel mirino della Lazio con Maurizio Sarri che sarebbe felice di avere a disposizione il terzino destro, pronto a liberarsi a costo zero. I biancocelesti, che potrebbero salutare Lazzari in estate, sono pronti a mettere sotto contratto il laterale che è alla ricerca di una nuova avventura.

Nelle scorse settimane si è parlato di un rinnovo con il Bologna. Vincenzo Italiano sarebbe felice di averlo ancora a disposizione ma nel suo ruolo il titolare appare essere Holm con gli emiliani che vorrebbero abbassare il monte ingaggi e che non sembrano in grado di poter soddisfare le richieste di Calabria in vista della prossima stagione con il terzino pronto a guardarsi intorno.

Non mancano gli interessamenti anche da parte di squadre inglesi e spagnole che sono alla finestra in attesa di capire quale sia la volontà del calciatore campione d’Italia con il Milan nel 2022. Quello che è certo è che la sua esperienza al Milan, nonostante l’addio di Conceicao, sia ormai conclusa con il suo futuro che potrebbe essere ancora in Serie A.

La volontà di Calabria è quella di definire il suo destino prima della fine di giugno con il terzino che vuole iniziare la nuova stagione da subito in ritiro con il club che deciderà di tesserarlo. Il Galatasaray, che lo seguì con attenzione già a gennaio, potrebbe fare un nuovo tentativo per provare ad assicurarsi il suo cartellino a costo zero.