Gasperini lo vuole alla Roma, assalto in casa Milan

Il nuovo allenatore giallorosso sta pensando di prendere un rinforzo dalla squadra di Allegri: le ultime notizie.

Dopo una lunga e positiva esperienza all’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha deciso di provare una nuova avventura alla Roma. Non si tratta di una piazza facile, le pressioni saranno maggiori rispetto a quelle di Bergamo, però la sfida lo stimola molto.

Con la società giallorossa è stato trovato un punto di incontro non solo sul contratto, ma anche sul progetto e dunque sul calciomercato. L’allenatore piemontese ha fatto delle richieste precise reparto per reparto e il direttore sportivo Ghisolfi è chiamato ad accontentarlo. L’obiettivo della prossima stagione è non fallire la qualificazione in Champions League.

Avendo anche l’Europa League da affrontare, sarà importante disporre di una squadra completa. Giocare il giovedì è sempre ostico se non ci sono le giuste alternative ai titolari. Si rischiano brutte figure contro avversari meno forti e di avere ripercussioni sul campionato.

Calciomercato Roma, colpo dal Milan: Gasperini lo ha chiesto

Certamente la Roma ha già individuato dei potenziali rinforzi, concordati con Gasperini. Tra i profili graditi ce n’è uno che gioca nel Milan.

Ci riferiamo a Strahinja Pavlovic, che l’attuale allenatore giallorosso avrebbe potuto avere già all’Atalanta se i contatti del gennaio scorso fossero sfociati in un accordo. Il club bergamasco era alla ricerca di un difensore centrale e in quel momento il serbo non sembrava incedibile. Tuttavia, la trattativa non è mai decollata. Il giocatore voleva continuare la stagione a Milano e ha rifiutato ogni prospettiva di cessione.

Pavlovic dovrebbe prosegue la sua esperienza in maglia rossonera, sembra che Massimiliano Allegri voglia dargli fiducia. In questo momento, non ci sono offerte particolarmente allettanti e non è detto che arriveranno. L’ex Salisburgo h alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, pagando soprattutto qualche errore in marcatura e nel posizionamento in area di rigore.

Il Milan ha investito 20 milioni di euro, bonus compresi, per comprarlo e nel gennaio scorso aveva ricevuto offerte anche da 25 milioni per vendere il cartellino. Vedremo se la Roma si farà avanti nelle prossime settimane, ad oggi la sensazione è che il nazionale serbo resterà alla corte di Allegri.

Più probabili le partenze di altri due difensori centrali rossoneri: Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il primo ha richieste in Premier League, mentre il tedesco è un obiettivo del Bayer Leverkusen. Per entrambi possono arrivare proposte sui 25 milioni.