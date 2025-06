Il Milan lo ha scelto davvero: tradimento pazzesco alla Juve

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare ad allenare un calciatore che ha avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina della Juventus.

Il tecnico livornese è costantemente in contatto con Igli Tare per cercare di individuare quelle pedine necessarie a sistemare l’organico del Milan che arriva da una stagione da dimenticare.

Tra i vari nomi che si fanno a Milanello c’è anche quello di un calciatore della Juventus che potrebbe cercare di rilanciare la sua carriera trasferendosi in rossonero a partire dalla prossima estate. Igli Tare, insieme al resto della dirigenza, ha tutta l’intenzione di provare ad accontentare le richieste del proprio tecnico per cercare di riportare il Milan quanto prima a lottare per gli obiettivi più importanti. Al momento, fatta eccezione per l’arrivo di Luka Modric a zero dal Real Madrid, non sembrano esserci trattative concrete per rinforzare la rosa.

Il Milan affonda il colpo in casa Juventus: tradimento in vista

Il nome di Dusan Vlahovic è sempre più caldo per quello che riguarda il mercato del Milan con il centravanti serbo che è diventato uno degli obiettivi principali dei rossoneri per andare ad infoltire la propria rosa nel reparto avanzato.

Il classe 2000 viene da una stagione non semplice in maglia bianconera ed è vicino dal salutare la Juventus con la quale ha un contratto in essere fino al giugno del 2026. L’ex attaccante della Fiorentina potrebbe salutare quindi Torino nelle prossime settimane con il Milan che si candida a metterlo sotto contratto per rinforzare il proprio attacco che nei prossimi giorni saluterà Abraham, di ritorno alla Roma, Jovic che è in scadenza di contratto e, probabilmente Camarda, destinato ad un prestito.

A rendere difficile l’affare c’è l’alto ingaggio percepito da Dusan Vlahovic alla Juventus che supera i 10 milioni di euro all’anno. Il centravanti appare ormai destinato a salutare Torino in estate anche se al momento non ci sono delle offerte ufficiali nei suoi confronti. L’Arsenal in passato si era fatto avanti per il giocatore serbo ma poi non ha dato seguito al suo interesse.

A favorire un eventuale passaggio di Vlahovic al Milan c’è l’interessamento da parte della Juventus nei confronti di Retegui che piace anche ai rossoneri stessi. Nel caso in cui il centravanti dell’Atalanta dovesse trasferirsi in bianconero potrebbe avvicinarsi la cessione del serbo. Quello che appare certo è che il Milan voglia due attaccanti di livello internazionale in rosa per provare ad alzare il livello di qualità del reparto offensivo.