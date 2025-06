Maignan via, ha scelto Tare: il Milan ha bloccato il nuovo portiere

Il club rossonero avrebbe bloccato un estremo difensore per prepararsi alla possibile cessione del francese.

L’addio di Mike Maignan è qualcosa di molto probabile, anche se la trattativa tra Milan e Chelsea non è ancora sfociata in un accordo. I Blues hanno offerto 15 milioni di euro, mentre la richiesta è di almeno 20 milioni. Nelle prossime ore l’affare si potrebbe sbloccare, magari includendo qualche bonus.

Maignan ha già detto sì al trasferimento a Londra ed è norma impossibile pensare a una sua permanenza a Milano. Mesi addietro sembrava fatta per il suo rinnovo del contratto (scadenza 2026, sarebbe stato prolungato di 2 anni), ma poi la società ha deciso di temporeggiare e il portiere francese non ha gradito.

Si è arrivati alla “rottura” e adesso l’ex Lille ha già la testa altrove, nonostante sia trapelato un tentativo di Massimiliano Allegri di convincerlo a restare. Se c’è stato, non è andato a buon fine.

Maignan verso il Chelsea, il Milan “blocca il sostituto”

In questi giorni sono stati accostati al Milan più portieri. Uno dei più “caldi” è Mile Svilar, 25enne serbo che la Roma sta cercando di blindare con un nuovo contratto. L’attuale scadenza è fissata a giugno 2027 e la trattativa non è vicina a un accordo, c’è distanza tra domanda e offerta. I rossoneri sono in agguato, anche se il prezzo non è basso: la richiesta si aggira sui 30 milioni di euro.

Ne serviranno meno per comprare il cartellino di Vanja Milinkovic-Savic, 28enne portiere serbo legato al Torino da un contratto che scade a giugno 2026 (con opzione per un anno di prolungamento). Ha una clausola di risoluzione da 20 milioni di euro, forse potrebbe partire per qualche milione in meno.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, il Milan ha bloccato Milinkovic-Savic: “I rapporti tra Tare e l’agente sono eccellenti. Il fatto che ci sia una clausola di 20 milioni rende la trattativa più semplice rispetto ad altre, quella per Svilar della Roma, ad esempio. Il Milan lo blocca perché a livello tecnico è un profilo interessante. A livello economico è facile da raggiungere, e a livello di rapporti tra le parti è forse quello miglior posizionato rispetto agli altri. Poi bisogna capire se il Milan affonderà per Milinkovic-Savic oppure no”.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti importanti sulla trattativa per la cessione di Maignan al Chelsea, poi capiremo meglio chi sarà il suo sostituto. Milinkovic-Savic è stato accostato al club rossonero già un po’ di giorni addietro. Non convince tutti i tifosi.