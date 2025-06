Trovato il sostituto di Reijnders: Allegri lo vuole al Milan

70 milioni di euro in arrivo in casa Milan con Tijjani Reijnders che è pronto a trasferirsi al Manchester City in vista della prossima stagione.

Il Milan perderà quindi quello che è stato uno dei migliori calciatori della passata stagione che ha visto i rossoneri fare molta fatica mancando la qualificazione alle coppe europee.

Proprio l’assenza dalle prossime competizioni continentali porterà il Milan a cedere almeno un paio dei pezzi pregiati della rosa con Reijnders che sarà il primo a dire addio a Milanello. Massimiliano Allegri è conscio di dover salutare il centrocampista ex AZ Alkmaar che darà la possibilità al club di realizzare un’importante plusvalenza. Quello che è certo è che il Milan dovrà trovare un sostituto all’altezza dell’olandese per rinforzare il proprio centrocampo. Il tecnico livornese avrebbe fatto un nome alla propria dirigenza con la speranza di arrivare a quello che da tempo è un suo pupillo.

Il Milan affonda il colpo per il centrocampo: lo vuole Allegri

Massimiliano Allegri ha messo Adrien Rabiot in cima alla lista dei desideri in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese piace da sempre all’allenatore livornese che lo ha avuto a disposizione alla Juventus facendone uno dei punti fermi della propria squadra.

Il Marsiglia, che ha acquistato il giocatore a costo zero all’inizio della scorsa stagione, non ha intenzione di perdere il centrocampista durante la prossima estate considerato il fatto che il club allenato da Roberto De Zerbi ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League. Proprio l’ex allenatore di Brighton e Sassuolo ha tutta l’intenzione di tenere in rosa il classe 1995.

Il Milan, però, non demorde ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta per il cartellino del centrocampista. Una proposta da circa 10 milioni di euro potrebbe arrivare già nelle prossime settimane con i rossoneri che, dopo aver bloccato Luka Modric a costo zero, vogliono andare a mettere nel proprio centrocampo un altro tassello di qualità ed esperienza internazionale per provare a dare l’assalto alle primissime posizioni della classifica.

Per quello che riguarda il centrocampo resta sempre vivo l’interesse nei confronti di Samuele Ricci, centrocampista del Torino che il Milan seguì senza successo già a gennaio. Il mediano del Torino potrebbe andare ad infoltire un reparto che darebbe così diverse opportunità di scelta a Massimiliano Allegri, certo di poter riportare la squadra in alto dopo un’annata davvero difficile per i colori rossoneri.