Tutta colpa di Chivu all’Inter, salta il colpo in casa Milan

L’arrivo di Chivu all’Inter rischia di far saltare un colpo in casa rossonera: dietro l’angolo un possibile derby di mercato

Ha sorpreso e non poco quanto accaduto all’Inter dopo la terribile sconfitta in finale di Champions League col Psg. Simone Inzaghi ha deciso di lasciare i nerazzurri e di accettare l’offerta dell’Al-Hilal, che lo ha ricoperto d’oro per le prossime due stagioni: 50 milioni in totale, una proposta impossibile da rifiutare per un allenatore reduce da quattro stagioni difficili coi nerazzurri. Il suo è stato un bel percorso ma forse con un po’ troppe macchie, come i campionati persi (tre su quattro) sempre con la miglior squadra d’Italia e, infine, con la sconfitta storica col Psg in finale: perdere coi francesi era probabile, ma in questo modo no.

Al suo posto, l’Inter, che non è riuscita a convincere il Como a liberare Cesc Fabregas, ha scelto Christian Chivu, reduce dalle 13 panchine col Parma e una quasi retrocessione. Nel corso di questa breve esperienza in Emilia Romagna ha avuto modo di conoscere dal vivo uno dei migliori talenti del nostro campionato, che è finito nel mirino del Milan e di Allegri da tempo, e che ora potrebbe diventare argomento di derby di mercato.

Chivu all’Inter fa scattare il derby di mercato: i dettagli

Il Milan deve rifare il reparto difensivo: Fikayo Tomori andrà via (nelle ultime ore è stato offerto al Napoli di Antonio Conte) e su Malick Thiaw ci sono serene tedesche. Fra i nomi individuati come possibili obiettivi c’è Giovanni Leoni, difensore centrale che piace parecchio a Massimiliano Allegri, che avrebbe già fatto il suo nome a Igli Tare. L’operazione si può fare intorno ai 15 milioni, ma adesso l’arrivo di Chivu all’Inter rischia di complicare le cose.

La strategia sul mercato dei nerazzurri è piuttosto chiara: Oaktree ha chiesto a Marotta e Ausilio di ringiovanire la rosa il più possibile e di investire su profili dal buon potenziale tecnico e quindi anche economico. Sono già arrivati Sucic e Luis Henrique ma il lavoro è appena iniziato e Chivu potrebbe cominciare a dare delle indicazioni: una di queste potrebbe portare proprio a Leoni, giovanissimo difensore del Parma. L’inserimento dei nerazzurri potrebbe creare un inevitabile derby col Milan e, inevitabilmente, alzare anche il prezzo d’acquisto. Per i ducali sarà dura trattenerlo e a Milan e Inter potrebbero presto aggiungersi anche altre squadre, come ad esempio la Juventus. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane: i rossoneri, se davvero interessati al giocatore, dovrebbero anticipare i tempi e approfittare di questo periodo di assestamento dell’Inter, impegnata a breve anche al Mondiale per Club negli States.