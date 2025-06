Ufficiale Milan, colpo a sorpresa in difesa: arriva dall’Ajax

Il Milan femminile ha annunciato un importante acquisto dall’Ajax: l’affare è stato confermato nelle scorse ore, i dettagli

Il Milan ha deciso di ripartire da zero dopo una stagione terribile. L’ottavo posto in classifica è un disastro per la proprietà, che ha nella qualificazione in Champions League, e quindi il quarto posto, il suo unico, grande e inevitabile obiettivo. Senza gli introiti dell’Europa che conta, RedBird ha deciso di mettere tutti alla porta e di vendere il vendibile: troppo ghiotta l’offerta da 55 milioni di parte fissa del Manchester City per Reijnders per dire no, e adesso tocca a Theo Hernandez e a Mike Maignan. Entrambi sono alla ricerca di una nuova sistemazione: il primo piace all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, il secondo è nel mirino del Chelsea.

In attesa di novità su questo fronte, Igli Tare ha trovato l’accordo con Luka Modric: arriverà a costo zero dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid, un’opportunità di mercato che il Milan ha voluto cogliere anche per un contentino ai tifosi, così come fatto con Allegri. Vedremo poi quali saranno le prossime mosse per sostituire i partenti. Nel frattempo la società porta avanti anche un altro mercato, quello del Milan femminile. E nelle ultime ore è stato annunciato ufficialmente un acquisto molto importante che arriva dall’Ajax.

Dall’Ajax al Milan, che colpo per la squadra femminile

Nei giorni scorsi il Milan ha comunicato ufficialmente l’ingaggio a costo zero di Kay-Lee de Sanders, difensore centrale dell’Ajax classe 1998. Olandese, è in scadenza il 30 giugno con il club di Amsterdam e ha deciso insieme alla società di non rinnovare. Per lei si è aperta quindi l’ipotesi Milan, che ha colto subito al volo. Dalla prossima stagione vestirà quindi la maglia rossonera e inizierà quest’avventura in Italia.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan sull’acquisto della nuova calciatrice: “AC Milan comunica di aver raggiunto un accordo preliminare per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Kay-Lee de Sanders dall’Amsterdamsche Football Club Ajax. L’olandese classe 1998, che nelle ultime tre stagioni ha collezionato 42 presenze con il club di Amsterdam, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. La sua leadership e l’esperienza maturata in Eredivisie saranno un valore aggiunto per la retroguardia rossonera”. Si tratta di un altro acquisto voluto fortemente da Suzanne Bakker, l’allenatrice delle rossonera: ha già allenato De Sanders così come aveva già lavorato con Milicia Keijzer, l’altro nuovo acquisto.