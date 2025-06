Firma per un anno, il Milan è pronto a chiudere subito l’affare

La società rossonera potrebbe concludere un accordo a sorpresa nei prossimi giorni: ecco cosa trapela da via Aldo Rossi.

I tifosi sono curiosi di vedere le prossime mosse del Milan sul calciomercato. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, c’è l’aspettativa di vedere una reazione importante del club nella campagna acquisti. Il nazionale olandese è reduce dalla sua migliore stagione, con 15 gol e 5 assist totalizzati, dunque non sarà facile sostituirlo efficacemente.

Oltre a prendere un calciatore di qualità, bravo a dare un buon contributo in fase offensiva, serve anche aggiungere qualcuno capace di essere un leader. Profili con leadership, in grado di dare l’esempio e di essere dei trascinatori, mancano nel gruppo rossonero. Igli Tare e Massimiliano Allegri lo sanno bene, infatti hanno concordato sulla possibilità di ingaggiare Luka Modric a parametro zero.

Nonostante i 39 anni del centrocampista croato, in casa Milan c’è la convinzione che possa fare la differenza dentro e fuori dal campo. Viene da una stagione con oltre 50 partite giocate, prova di integrità fisica. Inoltre, i rossoneri non giocheranno le coppe europee e questo faciliterebbe la gestione di Modric.

Milan, rinnovo a sorpresa? Le ultime news

In casa rossonera c’è il rischio di perdere anche Mike Maignan, attuale capitano della squadra. Uno dei pochi leader dello spogliatoio sembra destinato ad andarsene, dato che la trattativa per il rinnovo è tramontata. Sarebbe un addio pesante, però non si può trattenere chi non vuole restare, anche se Massimiliani Allegri non si è ancora completamente arreso e spera ancora in una sua permanenza.

Tra i pochi leader del Milan c’è anche Alessandro Florenzi, che ha vissuto una stagione totalmente anonima a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi. Quando ha recuperato, Sergio Conceicao comunque non lo ha ritenuto nella giusta condizione fisica per dare un aiuto alla squadra. Gli ha concesso solo 4 minuti nell’ultima partita di campionato contro il Monza a San Siro. Avrebbe voluto contribuire diversamente, però l’allenatore lo ha valutato giorno per giorno a Milanello e ha fatto la propria scelta.

Florenzi ha un contratto che scade a fine giugno 2025, normale pensare a un addio: ha 34 anni, fisicamente non è quello dei tempi migliori e percepisce uno stipendio discretamente alto (circa 2,7 milioni di euro netti annui). Ma secondo quanto rivelato dai colleghi di MilanNews.it, la società rossonera gli avrebbe proposto un rinnovo annuale: l’obiettivo è non perdere un leader della squadra. Sarà il calciatore, dopo aver parlato anche con Allegri, a decidere se continuare a giocare o meno.