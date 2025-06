Leao ai saluti col Milan: via per 100 milioni

Il futuro di Rafael Leao lontano dal Milan: 100 milioni sul piatto e addio ai rossoneri, lo scenario all’orizzonte è pazzesco

Un’estate all’insegna della rivoluzione, l’ennesima, per il Milan. Massimiliano Allegri, undici anni dopo, è tornato sulla panchina del ‘Diavolo’ per provare a riportare lo Scudetto in rossonero. Senza coppe europee è evidente come la seconda stella sia il grande sogno del Milan 2025/26.

Nel mezzo il calciomercato, il palcoscenico ideale per rinforzare una squadra che di nuovi innesti ne ha fortemente bisogno in ogni reparto. Dalle suggestioni sui potenziali arrivi a, soprattutto, gli addii che caratterizzeranno l’estate rossonera. I dubbi sul futuro di Theo Hernandez mentre pare ormai fatta per la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. In attesa di capire se Mike Maignan alla fine saluterà i rossoneri per firmare col Chelsea, il vero cruccio si chiama Rafa Leao.

L’attaccante portoghese è stato a più riprese accostato ad una possibile cessione a fine stagione. E pare proprio che stavolta l’ex Lille possa davvero salutare Milanello, davanti ad una grande offerta. La rivelazione arrivata dalla Spagna lascia pochi dubbi: Leao ed il Milan non sono mai stato tanto vicini a divorziare.

Milan-Leao, è finita: ecco la sua prossima squadra

Il futuro di Rafael Leao potrebbe quindi essere lontanissimo dalla Milano rossonera. Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come in effetti vi siano due possibilità per il destino del talento portoghese che dopo una stagione fatta di alti e bassi, senza la possibilità di giocare la prossima Champions League, potrebbe finire sul mercato.

Dalla Spagna si parla di Bayern Monaco e Manchester United, pronte a darsi battaglia fino alla fine per provare ad ingaggiare il numero 10 del ‘Diavolo’. Se dall’Old Trafford l’interesse esiste ma non si è ancora concretizzato, il club bavarese pare invece decisamente avanti. Il Bayern Monaco deve fare i conti con i dubbi persistenti riguardanti il futuro di Leroy Sanè, in scadenza a fine mese ed evidentemente destinato a salutare a parametro zero: colloqui preliminari con l’entourage dell’attaccante rossonero – in scadenza il 30 giugno 2028 – sarebbero stati avviati da tempo.

In casa United sono diversi i fattori da tenere conto: il dubbio sul futuro di Anthony, Garnacho e Rashford che potrebbero dunque dire addio ai ‘Red Devils’. Il Milan, d’altro canto, potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione della sua stella: ma ad una sola condizione. I rossoneri accetteranno offerte non inferiori ai 100 milioni di euro, una cifra che se l’interesse dei club in questione dovesse proseguire nel corso delle prossime settimane, sarebbe facilmente raggiungibile.

La possibilità d’asta è quindi dietro l’angolo: Leao in quella che rischia di essere la sua ultima stagione al Milan ha collezionato 50 presenze tra campionato e coppe con 12 gol e 13 assist vincenti all’attivo.