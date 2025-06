Modric gela il Milan, l’annuncio è una batosta per i rossoneri

Le dichiarazioni a sorpresa di Modric dal ritiro della Croazia, il centrocampista spiazza tutti: ecco le sue parole

A meno di clamorosi colpi di scena, Luka Modric sarà un nuovo giocatore del Milan. La dirigenza, presa d’assalto dai tifosi per la cessione di Reijnders al Manchester City e quelle imminenti di Maignan (Chelsea) e Theo Hernandez, ha deciso di acquistare il croato a costo zero dal Real Madrid con l’obiettivo di aumentare il livello di qualità, esperienza e leadership tecnica della squadra ma anche di placare un po’ gli animi intorno all’ambiente, un po’ come è successo nella scelta di Massimiliano Allegri come allenatore.

Modric, a 39 anni e dopo una lunga carriera al Real Madrid, si prepara a realizzare un piccolo sogno: vestire la maglia rossonera, quella che lui indossava da bambino quando giocava in strada. L’affare è molto ben impostato con Igli Tare, il direttore sportivo rossonero, che ha incontrato di recente lui e il il suo agente (lo stesso di Milinkovic-Savic) in Croazia per chiudere l’affare. Le sue ultime dichiarazioni in conferenza stampa sono state accolte come un allarme da parte dei tifosi, ma in realtà sembrano essere parole di circostanza di chi non ha ancora firmato il contratto.

Modric, le sue parole sul futuro: “Non ho ancora deciso”

Modric è al momento impegno con la Nazionale, dopodiché giocherà il Mondiale per Club con il Real Madrid prima di dire definitivamente addio ai Blancos. Intervenuto in conferenza stampa dopo gli ultimi impegni della Croazia, il centrocampista ha risposto ovviamente anche a qualche domanda sul suo futuro e non ha voluto confermare il passaggio imminente al Milan ma si è lasciato andare ad un tentativo di smentita.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Modric sul suo futuro: “Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale. Concentrazione compromessa dalle voci? È qualcosa a cui non possiamo sfuggire. Per me personalmente, e credo anche per altri, non compromette la concentrazione“. Il centrocampista non si è quindi sbilanciato, ma la verità è che col Milan la trattativa è in uno stato molto avanzato: secondo alcune indiscrezioni, durante questa settimana potrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Non ci resta che attendere ma, a meno di colpi di scena, l’arrivo di Modric al Milan è soltanto questione di tempo.