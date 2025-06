Nessuna trattativa per il rinnovo, il Milan rischia di perdere un grande talento

Il rischio di perdere uno dei migliori talenti del calcio italiano per il Milan è altissimo: ancora oggi non ci sono contatti per il rinnovo

La stagione del Milan appena conclusa è stata un fallimento su tutta la linea, e non solo per quello che riguarda il campo. La società ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il Milan Futuro, l’U23 creata lo scorso giugno e affidata ad un dirigente sconosciuto, amico di Ibrahimovic, proveniente da Los Angeles che con la Lega Pro non aveva alcun tipo di legame. La retrocessione in Sere D non deve stupire: era tutto ampiamente prevedibile, esattamente come quanto accaduto alla prima squadra.

E, a proposito di Milan Futuro, la gestione dei giovani è stato un altro punto disastroso per Giorgio Furlani e il suo gruppo di lavoro. Francesco Camarda ha totalmente buttato via un anno importante per la sua carriera: non ha giocato coi grandi, non ha giocato con l’U23 e non ha giocato in Primavera. Errore madornale che coinvolge anche altri ragazzi, come ad esempio Mattia Liberali, forse il talento di maggior qualità di tutto il settore giovanile rossonero, costretto a giocare con la Primavera di Federico Guidi.

Nessun contatto per il rinnovo

La retrocessione di Liberali addirittura con la Primavera è sicuramente legata anche alla questione contrattuale. In scadenza nel 2026, di recente ha cambiato procura ed è passato all’agenzia di Alessandro Lucci. Durante tutta la stagione, non c’è stato alcun tipo di passo in avanti per quanto riguarda il rinnovo del ragazzo; ed è inspiegabile, considerando che parliamo del talento più cristallino del Milan ma anche di tutto il calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ancora oggi non sono stati fatti passi avanti per un possibile rinnovo, e questo è solo un’aggiunta al disastro compiuto dalla società che quindi si sta completando. Non rinnovare il contratto di Liberali, che quindi andrà in scadenza fra un solo anno, è un gravissimo danno per una società come il Milan che ha sempre detto di voler puntare sui giovani talenti del vivaio. Ed è un grave danno che spiega in maniera piuttosto evidente il declino del calcio italiano.

Liberali è un giocatore straordinariamente forte dal punto di vista tecnico, molto meglio anche di molti elementi che giocano da anni in Nazionale maggiore, ed è costretto a giocare in Primavera in un’età dove dovrebbe essere già in competizione con i grandi. Fonseca aveva provato a dargli spazio ma è evidente che la questione del contratto è stata decisiva nella sua gestione e sul suo impiego solo ad Under-20 che non gli è servita a molto per la sua crescita.