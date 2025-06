Rivoluzione al Milan: vanno via in sei e c’è un ritorno clamoroso

Sono giorni molto intensi a Casa Milan per il mercato. Tare è impegnato su più fronti. Alla cessione di Reijnders e a quelle probabili di Maignan e Hernandez potrebbero seguire altre sei partenze

Quello di Massimiliano Allegri sarà un Milan profondamente diverso rispetto alla compagine che ha iniziato la scorsa stagione con Fonseca per poi terminarla con Sergio Conceicao con gli esiti che tutti sappiamo.

Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale del trasferimento di Reijnders al Manchester City. Entro le 20 di martedì 10 giugno, con la chiusura della sessione straordinaria di mercato dedicata ai Club che parteciperanno al Mondiale, sapremo se si sarà concretizzato il passaggio di Maignan al Chelsea. Theo Hernandez, invece, attende un rilancio dell’Atletico Madrid dopo aver rifiutato la proposta dell’Al Hilal che aveva già raggiunto un’intesa con il Milan per 30 milioni, cifra alla quale non arriveranno i Colchoneros.

I tre top player non saranno gli unici a essere ceduti. Tare, infatti, sfoltirà ulteriormente l’organico cercando una nuova destinazione ai calciatori che rientreranno dai prestiti. E’ verosimile che alcuni saranno prima aggregati al gruppo che comincerà la preparazione pre campionato il prossimo 7 luglio. Sarà tuttavia una permanenza a Milanello solo momentanea in attesa di una nuova cessione.

Milan, pronte altre sei cessioni: c’è anche una conferma

Torneranno al Milan per fine prestito Bennacer, Okafor, Pobega, Adli, Colombo e Vazquez. Proseguirà, invece, almeno fino a gennaio il prestito di Alvaro Morata al Galatasaray. Dei calciatori citati, il più vicino a lasciare di nuovo il Milan è Tommaso Pobega che il Bologna vorrebbe riscattare ma a meno dei 12 milioni pattuiti con l’accordo di un anno fa. I due club continuano a trattare e nei prossimi giorni potrebbero essere sviluppi decisivi per definire la trattativa.

Colombo e Vazquez rientrati dall’Empoli retrocesso hanno offerte da Serie A e Serie B. L’attaccante, in particolare, potrebbe restare in Toscana, al Pisa, ed è stato sondato anche da Sassuolo, Cremonese e Torino. Permanenza in A anche per Adli dopo il discreto campionato disputato con la Fiorentina soprattutto nella prima parte di stagione. Per Okafor, invece, si attendono possibile offerte dall’estero.

Bennacer non sarà riscattato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia che vorrebbe un nuovo prestito, ipotesi non gradita dai rossoneri. Rispetto agli altri calciatori citati, l’algerino potrebbe avere una nuova chance al Milan. Stando alla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri vuole valutarlo durante il ritiro per avallare o meno un’altra sua cessione stavolta però a titolo definitivo.

Resterà al Milan, invece, un altro calciatore rientrato da un prestito ovvero Alexis Saelemaekers. E’ stato lo stesso esterno belga a confermare questa ipotesi in una recente intervista rilasciata a margine degli impegni in Nazonale. La Roma ha provato a tenerlo ma non c’è stato accordo con il Milan. Di Saelemaekers si è ipotizzato anche il possibile inserimento come contropartita per Mate Svilar, portiere che il Milan avrebbe individuato per sostituire Maignan.