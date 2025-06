Tare sceglie il bomber, nuovo blitz per il grande colpo

Il Direttore sportivo in azione per rendere grande il Milan e accontentare Massimiliano Allegri: il punto della situazione

Non c’è tempo per riposare. Igli Tare non smette di lavorare e anche nel weekend lo ha fatto per il suo Milan. Il telefono del nuovo Direttore sportivo rossonero è davvero bollente. Da Londra si aspettano novità per quanto riguarda Mike Maignan, con il Chelsea chiamato a rilanciare e a mettere sul piatto una proposta più convincente dei 15 milioni di euro proposti.

Allo stesso tempo l’ex Lazio è in attesa di una chiamata con prefisso +966 per Theo Hernandez. L’accordo tra il Milan e l’Al Hilal è stato raggiunto da tempo, per 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma l’ok del francese non è ancora arrivato e potrebbe non arrivare mai. L’avventura in Arabia Saudita non lo ha mai affascinato, ma chissà che Simone Inzaghi non riesca a convincerlo. Il club dell’ex tecnico dell’Inter, però, si sta muovendo per trovare un altro terzino sinistro. E’ evidente che se dovesse chiudere per Angelino, l’affare Theo Hernandez salterebbe definitivamente.

Milan, l’ultimo viaggio di Tare: i centravanti nel mirino

Igli Tare, però, non è certo fermo a Casa Milan ad attendere le chiamate, ma è in viaggio in giro per gli stadi, dove si stanno giocando le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo essere stato in Croazia, per chiudere l’affare Luka Modric, che nelle prossime ore si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di mettere nero su bianco, l’ex Lazio si è reso protagonista di un nuovo blitz.

Tare, infatti, sabato è stato in Albania per assistere al match della sua Nazionale contro la Serbia. Di sicuro il ds rossonero avrà fatto il tifo l’aquila rossa, ma allo stesso tempo ha osservato i giocatori degli avversari. Così ha guardato con attenzione le prove dei milanisti Luka Jovic e Pavlovic. Sul primo d’altronde non è stata ancora presa una decisione sul prolungamento del contratto.

Ma l’ex Fiorentina non è stato l’unico attaccante osservato. Sul taccuino dell’albanese, infatti, ci sono anche Dusan Vlahovic e Mitrovic. I due giocatori serbi sono candidati ad affiancare Santi Gimenez nel nuovo attacco del Milan che ha bisogno di gol freschi. Tammy Abraham, d’altronde, è destinato a fare le valigie e tornare nella Capitale a vestire la maglia della Roma.