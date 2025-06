Theo Hernandez, tempo scaduto: è arrivata la svolta, non si torna più indietro

Le ultime notizie sul futuro del terzino francese, che gli arabi vorrebbero portare al Mondiale per Club. Il punto della situazione

Theo Hernandez tiene sulle spine l’Al Hilal e Simone Inzaghi. Il terzino francese è stato messo alla porta dal Milan, ma la firma con gli arabi non c’è stata e potrebbe mai arrivare. La squadra dell’ex tecnico dell’Inter, infatti, si sta spazientendo e appare intenzionata ad aspettare ancora molto.

D’altronde domani 10 giugno 2025 alle ore 20.00, dopo 10 giorni, andrà in archivio la prima sessione di calciomercato. Una finestra utile a tutte le squadre che giocano il Mondiale per Club per rafforzarsi. Ne ha usufruito sicuramente il Manchester City che ha strappato al Milan Tijjani Reijnders, per 55 milioni di euro più bonus. Bonus che potrebbero permettere al Diavolo ad incassare fino a 70 milioni.

Theo Hernandez, invece, non dovrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante sia questo il desiderio dell’Al Hilal, che ha premuto il piede sull’acceleratore, trovando l’intesa con il Milan per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il sì del calciatore transalpino, però, non è arrivato.

L’Al Hilal guarda altrove, la posizione di Theo Hernandez

Il francese non è mai stato molto propenso ad accettare la proposta arrabatto. L’Al Hilal ha mostrato fiducia e una proposta da 18 milioni di euro netti a stagione ha fatto vacillare Theo Hernandez. Al momento, però, nessun via libera dall’ex Real Madrid, che preferirebbe restare in rossonero e in alternativa giocare per un top club europeo.

La rigidità di Theo Hernandez ha così spinto gli arabi a guardarsi attorno, entrando in trattativa con la Roma per Angelino. E’ evidente che un’eventuale fumata bianca per il giocatore di Gian Piero Gasperini (si parla di una proposta da 20 milioni di euro pe ri giallorossi), chiuderebbe definitivamente le porte al francese all’Al Hilal.

Una trattativa, quella per l’addio di Theo Hernandez, che sembrava destinata a chiudersi velocemente, potrebbe dunque andare per le lunghe. Il francese aspetta un top team: nei giorni scorsi si è fatto avanti l’Atletico Madrid, che però non ha ancora approfondito la questione. Servirà comunque riuscire ad accontentare il Diavolo con la proposta giusta.

Il rischio concreto è che alla fine Theo Hernandez resti al Milan fino a scadenza di contratto. Si tratta di una possibilità alla quale lo stesso francese sta seriamente pensando, ma l’estate è ancora lunga