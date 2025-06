Tifosi a bocca aperta, arriva la bomba Theo Hernandez in casa Milan

Il terzino francese potrebbe prendere una decisione a sorpresa per il suo futuro: non piace a club e tifosi.

In questi giorni si continua a parlare con insistenza della situazione di Theo Hernandez. Com’è noto, non rinnoverà il suo contratto con il Milan, quindi l’unica strada è quella della cessione.

In questi mesi non è mai davvero partita una trattativa per prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2026. Il giocatore percepisce uno stipendio netto annuo da 4,5 milioni di euro e per la società il suo rendimento non è meritevole di un aumento, come invece richiesto. Non è vero che attualmente la pretesa sia di 7-8 milioni, come trapelato talvolta.

Ad ogni modo, non sembra che ci siano chance che il club rossonero presenti un’offerta in grado di accontentare il nazionale francese. Ha già comunicato all’agente Manuel Garcia Quilon l’intenzione di vendere il cartellino del suo assistito.

Milan, futuro Theo Hernandez: le ultime notizie

La società che si è fatta avanti più concretamente per l’acquisto di Hernandez è l’Al Hilal: 30-35 milioni al Milan e contratto triennale da circa 18 milioni netti annui al giocatore. La dirigenza rossonera ha detto sì alla proposta, però manca un tassello fondamentale: la volontà di Theo.

Nonostante il pressing dell’Al Hilal, che ha mandato avanti anche il nuovo allenatore Simone Inzaghi, il terzino non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Per questioni familiari e anche sportive preferisce continuare a giocare in Europa. Salvo colpi di scena, non proseguirà la carriera nella Saudi Pro League. Non nell’immediato almeno.

Il giornalista Mirko Calemme di AS ha rivelato che Hernandez è disposto a rimanere al Milan, andandosene a parametro zero nel 2026. La sua volontà iniziale era quella di rinnovare il contratto con il club rossonero, accetterà la cessione solamente se si farà avanti una squadra a lui gradita, in grado di farlo giocare in Champions League.

C’è in atto una sorta di braccio di ferro, dunque. Il Milan sperava nel trasferimento all’Al Hilal per incassare una cifra che probabilmente nessun’altra società offrirà. A questo punto, non rimane che attendere che attendere nuovi sviluppi, nuove richieste.

L’Al Hilal sembra aver ormai mollato la presa. Si parla già di un tentativo per altri due terzini, entrambi della Serie A: Nuno Tavares della Lazio e Angelino della Roma. Il capitolo Theo Hernandez pare ormai chiuso.