Tornano in sette: il Milan ne tiene uno solo

Sette calciatori sono pronti a tornare al Milan dai prestiti della stagione appena conclusa con i rossoneri decisi a tenerne in rosa solamente uno.

Le cessioni sono la priorità in questo momento nel mercato del Milan con Igli Tare impegnato a sfoltire la rosa e fare cassa per poi reinvestire e cercare di trovare i rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri.

Prima di acquistare nuovi calciatori, il direttore sportivo Igli Tare dovrà prima cercare di trovare nuove sistemazioni a quei giocatori che, per un motivo o per un altro, non rientrano nei piani del club. Oltre alla cessione di almeno un paio di big come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, il Milan dovrà cercare di piazzare quei calciatori che sono pronti a tornare in rossonero dai prestiti concessi tra la scorsa estate e lo scorso inverno. La sensazione è che solo uno di loro potrà restare in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Milan fa i conti con i giocatori di ritorno dai prestiti: ne resta uno solo

Stando a quanto affermato da Orazio Accomando su X, Alexis Saelemaekers sembra essere l’unico calciatore, tornato dal prestito alla Roma, che potrebbe restare in rosa in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri deciso a puntare su di lui in maniera decisa per quello che riguarda le fasce.

Oltre al belga torneranno al Milan altri sei calciatori che sono però destinati a salutare. Uno di questi è Ismael Bennacer, centrocampista algerino che il Marsiglia appare intenzionato a lasciar tornare al Milan non riscattando il suo cartellino. Verranno fatte delle valutazioni sull’ex calciatore dell’Empoli ma il suo futuro appare lontano da Milanello con il club intenzionato ad ottenere almeno 12 milioni di euro dalla sua partenza.

Certi dell’addio i due calciatori di ritorno dall’Empoli. Retrocessi con i toscani, Devis Vasquez e Lorenzo Colombo sono pronti a dire addio al club meneghino con nuove cessioni in prestito. Okafor e Adli verranno aggregati al gruppo per essere valutati ma la concorrenza nei loro ruoli è ampia e il Milan cercherà in tutte le maniere di lasciarli partire a titolo definitivo durante l’estate.

Resta da capire quella che è la situazione relativa a Tommaso Pobega. Il centrocampista non rientra nei piani del Milan e il Bologna sarebbe felice di averlo ancora in rosa. I rossoblu non hanno però intenzione di chiudere il colpo sulla base dei 12 milioni di euro concordati con i rossoneri e chiederanno un sostanzioso sconto per provare a tenere a titolo definitivo il classe 1999 in rossoblu.