Ufficiale: panchina all’ex bomber del Milan, scelta a sorpresa

Scelta a sorpresa da parte di un club spagnolo: in panchina ci va l’ex bomber del Milan, lo ricorderete sicuramente

Sarà per il Milan un’estate di rivoluzione, e questo è ormai chiaro. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, ora Furlani vuole sbarazzarsi di Maignan e Theo Hernandez, altri due reduci dello Scudetto del 2022 e dell’inarrivabile e straordinario lavoro di Paolo Maldini, dopo aver fatto lo stesso a gennaio con Calabria e Bennacer. Resteranno solo Leao (se non dovessero arrivare offerte grosse dal Bayern Monaco) e Gabbia, in attesa di capire se Florenzi rinnoverà o meno.

Per quanto riguarda le entrate, il Milan ha chiuso per l’arrivo a costo zero di Luka Modric, che si libererà dal Real Madrid dopo il Mondiale per Club, e sembra aver scelto Vanja Milinkovic-Savic per il dopo Maignan. Fra le cessioni, potrebbe anche esserci quella di Chukwueze, che spinge per tornare in Spagna. E, a proposito di Spagna, nelle ultime ore è arrivato un interessante annuncio che riguarda un ex bomber del Milan che i tifosi sicuramente ricorderanno.

Javi Moreno allenatore in Spagna, la decisione è ufficiale

Javi Moreno ha vestito la maglia dei rossoneri per una sola stagione: 2001-2002, deludendo un po’ le grandi attese che c’erano su di lui. Classe 1974, ha lasciato quindi i rossoneri dopo un solo anno per poi tornare in Spagna: ha chiuso la carriera nel 2009 con la maglia del Lucena, prima poi di intraprendere la carriera da allenatore che, fino ad oggi, a 50 anni, non è stata indimenticabile.

Una lunga fila di opportunità fino a quella del Linense quest’anno, conclusa di recente. Ma si è rimesso subito in gioco accettando la proposta dell’Intercity, squadra che gioca la quarta serie spagnola. Di seguito l’annuncio ufficiale da parte del club sul suo ingaggio per la panchina:

“Il nuovo allenatore del CF Intercity si è assicurato la promozione in terza divisione con l’SD Tarazona nella stagione 2022-2023. La stagione successiva ha firmato con il CD Numancia e ha guidato la squadra di Soria ai playoff per la promozione, per poi essere eliminata dallo Yeclano dopo un pareggio nella finale dei playoff, grazie al miglior piazzamento ottenuto dalla squadra di Murcia nella stagione regolare. La scorsa stagione ha allenato il Real Balompédica Linense. Ha anche allenato Badalona, ​​SD Ejea, Alcorcón B e Novelda, tra le altre squadre.

Calciatore internazionale e nazionale spagnolo, è cresciuto nell’FC Barcelona e si è distinto in squadre come l’Atlético Madrid, il Numancia, il Milan, il Córdoba, l’Alavés e il Saragozza, tra le altre“.