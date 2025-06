Allegri lo ha scelto come nuovo trequartista: la soluzione è in casa

Sarà necessario in casa Milan andare a rivitalizzare alcuni calciatori che negli ultimi mesi erano finiti nel dimenticatoio per provare a rilanciare il club in vista della prossima stagione.

Scelto Massimiliano Allegri in panchina per provare a riscattare la difficile stagione appena conclusa, il Milan è pronto a costruire un nuovo organico da mettergli a disposizione, cercando di rilanciare anche alcuni calciatori già presenti in rosa.

Il tecnico livornese, in continuo contatto con Igli Tare, nuovo direttore sportivo della società, sta valutando i vari profili a sua disposizione per capire su chi puntare. L’idea del tecnico è quella di mettere in campo un 4-3-3 che potrebbe però trasformarsi in un 4-2-3-1 con un trequartista di inserimento da schierare in campo. La sensazione è che l’ex allenatore della Juventus possa puntare su un calciatore già presente in organico per provare a coprire questo ruolo.

Massimiliano Allegri pronto a cambiare il Milan: nuovo trequartista sul quale puntare

Una delle idee di Massimiliano Allegri per la trequarti del Milan è quella di puntare su Ruben Loftus-Cheek dietro alla punta centrale. L’inglese ha fatto bene sotto la guida di Stefano Pioli, perdendo però poi lo smalto nella stagione appena conclusa agli ordini di Fonseca prima e Conceicao poi.

L’ex Chelsea è una tipologia di calciatore molto apprezzata da Massimiliano Allegri che punta molto su giocatori potenti ed in grado di far valere la propria fisicità anche all’interno dell’area di rigore. Un giocatore che per alcune movenze può ricordare anche Adrien Rabiot, centrocampista ex Juventus, vero e proprio pallino del tecnico livornese che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione, questa volta con la maglia del Milan.

Il classe 1996 è stato accostato a diverse squadre durante le ultime settimane con alcuni club inglesi che sarebbero felici di averlo in rosa a partire dalla prossima stagione. In Italia c’è la Lazio che starebbe pensando all’inglese per cercare di migliorare il proprio centrocampo. Maurizio Sarri lo conosce bene avendolo avuto al Chelsea e avrebbe chiesto uno sforzo alla società per averlo a disposizione.

Allegri non vorrebbe perdere il calciatore inglese in estate, conscio di poter puntare su di lui in vista della prossima stagione ma, nel caso in cui si potesse impostare uno scambio con Rovella, le cose potrebbero cambiare. L’ex centrocampista di Genoa e Monza piace molto ad Allegri, intenzionato a puntare su di lui per sistemare un centrocampo come quello del Milan che sarà orfano di Reijnders, faro della scorsa stagione.