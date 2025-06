Dal Milan al Napoli, trattativa avanzata: si può chiudere per 20 milioni

Il club rossonero e quello campano sono in contatto per il trasferimento di un calciatore: ecco le ultime notizie.

Questi sono giorni di calciomercato particolarmente caldi, con tante indiscrezioni e anche alcune trattative in corso. Igli Tare ha tanti fronti aperti per cercare di rendere il Milan una squadra più competitiva.

Chiaramente la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è pesante, se ne va uno dei pochi calciatori che si sono salvati nell’ultima difficile stagione. Potrebbero partire anche Mike Maignan e Theo Hernandez. Ci sono diversi nomi che potrebbero lasciare Milanello, gli intoccabili forse si contano sulle dita di una mano o poco più. Sarà rivoluzione, considerata necessaria dopo un ottavo posto nella classifica dell’ultimo campionato di Serie A.

Da Allegri a Conte: il Milan vende al Napoli

Tra i giocatori che il Milan considera cedibili c’è Yunus Musah, che nelle due stagioni in rossonero non ha impressionato complessivamente. Ci sono state alcune buone prestazioni, ma sono stati casi isolati praticamente, non c’è mai stata una vera continuità.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, c’è una trattativa in corso tra Milan e Napoli per la cessione di Yunus Musah. Il centrocampista americano è un profilo molto gradito ad Antonio Conte e non dovrebbe essere un problema raggiungere un accordo contrattuale tra lui e la società azzurra. Da capire a che cifra potrebbe essere venduto il cartellino dell’ex Valencia.

Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, Musah sarebbe vicino al trasferimento al Napoli: si potrebbe chiudere per circa 25 milioni di euro. Il calciatore era arrivato a Milano per poco più di 20 milioni di euro nel mercato estivo 2023 dopo una trattativa tutt’altro che rapida con il Valencia. Vendere a un prezzo sui 25 milioni sarebbe un buon affare, però aspettiamo aggiornamenti sui dettagli economici sulla trattativa.

Considerando il rendimento non eccezionale di Musah nei due anni al Milan, forse potrebbero bastare anche 20 milioni per il via libera alla cessione. Conte già l’estate scorsa lo aveva indicato al Napoli come giocatore gradito, però allora la dirigenza rossonera non era aperta alla vendita e comunque non arrivò nessuna offerta alettante dal club campano. Ora la situazione è diversa, c’è la concreta possibilità che l’operazione si concretizzi.