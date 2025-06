Disastro Milan, via a zero: i rossoneri restano senza parole

Un calciatore rossonero potrebbe partire a parametro zero: sarebbe un grande danno per il club, che spera di evitarlo.

È un momento molto delicato del calciomercato del Milan, dato che bisogna capire chi confermare e chi vendere. Tijjani Reijnders è già volato in Inghilterra per visite mediche e firma con il Manchester City, ma anche altri nomi importanti sono al centro di rumors inerenti una possibile cessione.

Mike Maignan e Theo Hernandez hanno i contratti in scadenza a giugno 2026 e i rinnovi appaiono impossibili. L’unica soluzione è vendere. Il portiere vuole andare al Chelsea, con il quale è già d’accordo: manca l’intesa tra i club, se i Blues offriranno almeno 20 milioni di euro (magari più bonus) l’affare si potrà chiudere. Anche se Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo, è probabile che l’ex Lille dirà addio.

Calciomercato Milan, cessione Theo Hernandez: la situazione

Se la cessione di Maignan sembra destinata a concretizzarsi, invece rimangono dubbi su quella di Hernandez. La ricca offerta dell’Al Hilal è stata rifiutata dal giocatore, nonostante i circa 18 milioni di euro netti annui per tre anni proposti. Il Milan aveva accettato i 30-35 milioni di euro messi sul tavolo per il cartellino, però ormai l’affare è saltato.

Theo vuole rimanere in Europa e, s

e non arriverà un’offerta da una squadra gradita, è anche pronto a rimanere un’altra stagione al Milan. Questo significa che il club rossonero rischierebbe di perderlo a parametro zero nel 2026, a meno che non si riaprisse clamorosamente uno spiraglio per rinnovare il contratto. Scenario difficile.

La sensazione è che alla fine una soluzione per il suo trasferimento verrà trovata, conviene a tutte le parti coinvolte. Il Milan non crede più nell’ex Real Madrid, al quale non sarebbe utile cambiare aria nella stagione che culminerà nel Mondiale. Per non rischiare di perdere la convocazione in nazionale, meglio trovare un’altra squadra.

Hernandez era un idolo per tanti tifosi, però nelle ultime due stagioni il suo rendimento ha avuto una parabola discendente. C’è chi crede ancora in lui, però la maggioranza appare favorevole alla sua partenza. Vedremo se nelle prossime settimane si concretizzerà una trattativa gradita a tutti. Se Theo non gode più della fiducia del Milan, è inutile intestardirsi a rimanere. Meglio cambiare maglia e provare a rilanciarsi altrove.