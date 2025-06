Leao via per 100 milioni, la scelta è fatta: l’annuncio ufficiale e caso chiuso

Il portoghese ha preso la propria decisione: il messaggio è davvero chiaro. E’ tutto pronto per la nuova stagione

Sono ore caldissime per il futuro del Milan. Il tifoso rossonero è in attesa di novità per quanto riguarda Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere può lasciare a brevissimo il Diavolo per trasferirsi al Chelsea per una cifra non lontana dai 25 milioni di euro. C’è il sì del calciatore che non vuole restare più in Italia, dopo il passo indietro di Giorgio Furlani sul rinnovo.

Il terzino, invece, ha detto no alla proposta dell’Al Hilal ed è intenzionato a lasciare il Milan solo difronte ad una proposta di una big del calcio europeo. A farsi avanti in questi giorni è stato l’Atletico Madrid, ma l’offerta arrivata è molto lontana rispetto ai 35 milioni di euro messi sul piatto dal club arabo. Per l’ex Real Madrid ci sarà dunque da attendere per capire se lascerà davvero il Milan o meno in questa lunga e calda estate.

Sono giorni intensi anche per Rafa Leao, del quale si continua a parlare, ma di concreto al momento c’è davvero poco. Il portoghese ha un contratto lungo e le sirene arabe non lo hanno mai affascinato. C’è il Bayern Monaco che ci sta pensando, ma con proposte per nulla convincenti.

Milan, Leao ha le idee chiare

Le possibilità che Rafa Leao resti al Milan la prossima stagione sono davvero alte e il portoghese continua a mandare indizi sui propri social. Ricordate il commento con un’emoticon al video in cui Cassano sminuisce Massimiliano Allegri? Quello era già stato un segnale.

Nelle scorse ore ne è arrivato un altro. Dopo aver vinto la Nations League con il Portogallo, Raga Leao è pronto ad iniziare le vacanze. Poi ci sarà il Milan e su Instagram lo ha detto al mondo intero, fissando gli obiettivi della nuova stagione:

📲🇵🇹 | Rafael Leão on IG: “Objectives this season: 80 goals for Milan 🤏🏾

Win Coppa Italia 🥹

Win Nations League ✅ ” pic.twitter.com/LCgR1s9XDc — Milan Matters (@MilanMatters) June 9, 2025

Ottanta gol per il Milan, vincere la Coppa Italia e vincere la Serie A. Idee chiare e messaggio diretto a tutti coloro che ogni santo giorno lo accostano ad una squadra diversa. Ieri il Napoli, oggi il Bayern Monaco, ma solo un’offerta da almeno 100 milioni farebbe vacillare il Milan. Nel futuro di Leao c’è dunque ancora il rossonero.