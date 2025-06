Accordo saltato, l’affare non si fa: Milan spiazzato

Il Milan era ad un passo dal cedere un altro dei suoi migliori giocatori ma l’offerta giusta non è arrivata, i dettagli.

Tijjani Reijnders si è già accasato al Manchester City: il Milan incasserà 55 milioni di parte fissa più bonus. L’olandese ha già svolto le visite mediche e volerà presto in Inghilterra per firmare il contratto e iniziare subito questa nuova avventura al Mondiale per Club negli States. Fra il Milan e la Premier League c’è un contatto diretto: dopo Reijnders, è in corso una trattativa per la cessione di Mike Maignan al Chelsea. Il portiere francese, solo pochi mesi fa, aveva detto sì all’offerta di rinnovo fino al 2028 con opzione di un altro anno a 5 milioni.

Ad un certo punto però la proposta è sparita e Maignan si è ritrovato spiazzato, ed è questo uno dei motivi che si nasconde dietro alla sua richiesta di cessione. Il Milan però non vuole regalarlo, nonostante il contratto in scadenza fra un anno: rifiutata la prima proposta da 15 milioni, nelle prossime ore era previsto un nuovo assalto da parte del Chelsea, che ha fretta di chiudere in vista del Mondiale per Club, ma le cose non sono andate bene.

Le ultime sulla cessione di Maignan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan non ha intenzione di fare sconti e resta fermo sulle proprie richieste: per Maignan vuole almeno 20 milioni mentre per adesso il Chelsea non è andato oltre i 15 milioni (la prima offerta era di 10 milioni). Dall’altra parte, gli inglesi non hanno intenzione di mollare e per questo era previsto un nuovo assalto nelle prossime ore.

Il Chelsea sperava di poter sbloccare presto la trattativa: il Mondiale per Club è alle porte e gli inglesi hanno la necessità di chiudere il prima possibile, così come il Manchester City su Reijnders. E il Milan spera di sfruttare questo fattore a proprio favore per alzare ancora di più la cifra. Un’offerta da 20 milioni potrebbe bastare a Giorgio Furlani per dire sì, così da completare il suo piano di smantellamento del lavoro straordinario di Paolo Maldini. La cosa però non è andata in porto: secondo Matteo Moretto, l’affare fra le parti è saltato perché c’è troppa distanza sulle valutazioni.

Il prossimo in lista è Theo Hernandez ma quella è una questione più problematica: il francese non ne ha voluto sapere di andare in Arabia Saudita all’Al-Hilal (il Milan aveva detto sì a 30 milioni) e spera in una proposta dall’Europa, magari dall’Atletico Madrid (per lui sarebbe un ritorno). Non ci resta che attendere per capire i prossimi sviluppi: se per Theo c’è il rischio di tempi lunghi, per Maignan le prossime ore potrebbero già essere decisive.