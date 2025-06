Portiere italiano dalla rivale, Tare è pronto al colpo a sorpresa

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo estremo difensore per sostituire Maignan: c’è un nuovo profilo gradito in Serie A.

È abbastanza incredibile quanto successo tra il Milan e Mike Maignan. Circa sei mesi fa le parti avevano raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, bisognava solo formalizzarlo. Ma la dirigenza rossonera ha stoppato tutto e ha preso tempo, cosa non apprezzata dal portiere francese: si è arrivati alla rottura totale.

Nonostante Massimiliano Allegri e Igli Tare gli abbiano manifestato fiducia per il futuro, l’ex Lille ha deciso di lasciare Milano. Ha ricevuto un’offerta importante dal Chelsea e ha scelto di accettarla, spingendo per il trasferimento a Londra. Giocare in Premier League è un grande traguardo per la sua carriera, a luglio compirà 30 anni e lo stuzzica mettersi alla prova nel migliore campionato del mondo. I Blues saranno anche presenti nella prossima Champions League, un altro stimolo per Maignan.

Milan, chi sostituirà Maignan in porta?

Ovviamente, il Milan ha iniziato a valutare e sondare più portieri per rimpiazzare Mike. Uno dei primi nomi circolati è quello di Mile Svilar, che però la Roma sta cercando di blindare con un nuovo contratto. Quello attuale scade a giugno 2027 e c’è ancora distanza tra le parti, però la società giallorossa è intenzionata ad arrivare a un accordo nei prossimi giorni.

Della Serie A piace anche Elia Caprile, che il Cagliari vorrebbe riscattare dal Napoli per 8 milioni di euro e poi vendere facendo una plusvalenza a bilancio. Il veronese classe 2001 è reduce da buone stagioni e sogna una occasione importante in una grande piazza, anche se l’esperienza limitata potrebbe essere un problema a Milano.

Accostato al Milan pure Zion Suzuki, classe 2002 che milita nel Parma. Il giapponese era stato indicato anche come obiettivo del Manchester United, però il club emiliano è intenzionato a tenerlo per un’altra stagione. Solo un’offerta particolarmente alta potrebbe cambiare lo scenario. Nel contratto c’è una clausola di risoluzione da ben 40 milioni di euro.

Un nome nuovo, sempre della Serie A, è Ivan Provedel. Il 31enne della Lazio ha perso il posto da titolare ad aprile, quando Marco Baroni iniziò a preferirgli Christos Mandas. Ora sulla panchina biancoceleste c’è Maurizio Sarri, da capire quale sarà la sua preferenza per la porta.