Prima gatta da pelare per Allegri: va fuori rosa al Milan

Il Milan e Allegri si trovano di fronte ad un serio problema che riguarda un giocatore rossonero che ora rischia di finire fuori rosa

C’è un bel problema da risolvere in casa Milan. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City è definita ormai da tempo: l’olandese, domenica scorsa, ha fatto le visite mediche con gli inglesi e adesso c’è attesa solo per il comunicato ufficiale. Ai rossoneri 55 milioni di parte fissa più bonus, con la cifra che potrebbe quindi arrivare intorno ai 65 milioni. Chiusa questa triste parentesi, con il Milan che si conferma un club di passaggio per i grandi giocatori (e RedBird ha contribuito a farlo diventare così), è tempo di piazzare anche altre uscite.

Mike Maignan al Chelsea è una trattativa in corso che dovrà sbloccarsi a breve: i Blues devono rinforzarsi in vista del Mondiale per Club e attendono segnali da Milano, altrimenti andranno su un altro profilo. La situazione più spinosa riguarda invece Theo Hernandez, che ha rifiutato il passaggio all’Al-Hilal perché vuole un club europeo. Giorgio Furlani lo vuole vendere il prima possibile e, secondo il Corriere della Sera, gli ha lanciato un ultimatum.

Milan, la cessione si complica: rischia di andare fuori rosa

Il Milan, lo scorso gennaio, aveva accettato un’offerta da 40 milioni dal Como per la cessione di Theo Hernandez: anche in quel caso, fu il giocatore a rinunciare. La stessa cosa si è verificata anche con l’Al-Hilal adesso: i sauditi hanno fatto un’offerta da 30 milioni ai rossoneri, che hanno detto subito sì, ma ancora una volta il giocatore ha bloccato tutto perché non vuole lasciare l’Europa. Da qui l’ultimatum di Furlani.

Secondo il Corriere della Sera, il Milan avrebbe riferito a Theo Hernandez e al suo entourage di portare un’offerta pari a 30 milioni, la stessa quindi fatta dagli arabi, o altrimenti rischia di finire in tribuna per tutta la prossima stagione. Insomma, siamo ormai ai ferri corti, con Furlani che non ne vuole più sapere (così come di chiunque altro abbia fatto parte del precedente ciclo targato magnificamente Paolo Maldini) e spinge per l’uscita. Theo Hernandez aspetta quindi proposte importanti: c’è l’Atletico Madrid, pista gradita dal giocatore, ma non sembrano intenzionati ad arrivare a 30 milioni per un giocatore reduce da una stagione pessima come lui e in scadenza di contratto fra un anno. Situazione complicata quindi, in attesa di sviluppi nelle prossime settimane, ma sembra difficile che possa risolversi tutto nel giro di poco tempo. La possibilità che Theo Hernandez resti fino alla scadenza del contratto sembra piuttosto alta.