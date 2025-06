Ribaltone improvviso e nazionale italiana all’ex Milan: ci siamo

Nuovo clamoroso ribaltone in Nazionale: niente da fare per Ranieri, si fa sempre più spazio l’ipotesi che porta ad un ex Milan

Quando tutto sembrava ormai deciso per il dopo Luciano Spalletti, ecco l’ennesimo colpo di scena. Ieri l’ex allenatore del Napoli ha guidato per l’ultima volta la Nazionale contro la Moldavia: è finita due a zero in favore degli azzurri, ma la prestazione è stata inguardabile. Gli avversari, di diverse categorie inferiori dal punto di vista tecnico, sono arrivati a concludere verso la porta di Donnarumma tantissime volte, ed erano anche riusciti a segnare un gol, annullato per un fuorigioco millimetrico.

Insomma, una vittoria che è utile solo per i tre punti ma che non alza il morale dell’ambiente e soprattutto tiene ancora lontana la Norvegia in classifica. Spalletti da oggi è libero quindi, e Gravina è alla ricerca di un sostituto. Il nome di Claudio Ranieri era quello più forte: le ultime indiscrezioni erano positive in merito ad un suo arrivo, mantenendo però il ruolo di consulente dei Friedkin alla Roma, ma qualcosa è andato storto e l’allenatore ha deciso di rinunciare alla panchina azzurra.

Italia, salta Ranieri: l’ex Milan ora è in pole

Ranieri, riporta Sky Sport, non sarà quindi il prossimo commissario tecnico dell’Italia: l’allenatore preferisce evidentemente mantenere la parola data alla Roma e concentrarsi soltanto su questo progetto. Ricordiamoci che un anno fa, dopo l’ultima stagione col Cagliari, aveva annunciato il ritiro per poi accettare la chiamata della Roma per amore della piazza. Aveva promesso che sarebbe stata l’ultima volta in panchina e in effetti così è stato.

E ora su chi ricadrà la scelta di Gravina? A questo punto si fa strada l’opzione Stefano Pioli, che sembrava ad un passo dalla Fiorentina. Evidentemente, il mancato annuncio del suo ritorno ai viola è dovuto proprio alla possibilità di allenare la Nazionale, cioè il sogno di ogni tecnico. La sua candidatura adesso è di nuovo forte, ma a questo punto è impossibile escludere altri colpi di scena di una vicenda che ha davvero dell’assurdo.

L’Italia ieri ha giocato una partita importante contro la Moldavia con il commissario tecnico già esonerato, e a comunicare questa decisione della Federazione era stato lui stesso in conferenza stampa il giorno prima (una situazione imbarazzante che ha ricordato quella di Paulo Fonseca dopo Milan-Roma). Vedremo quindi se alla fine sarà Pioli il nuovo commissario tecnico azzurro o se, invece, preferirà andare alla Fiorentina.