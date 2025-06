Salta la prima testa al Milan: l’annuncio è già arrivato

Un annuncio che ha lasciato senza parole i tifosi del Milan: la partenza fa rumore, bufera sul prossimo addio al club rossonero

Il Milan è sicuramente tra i club più attivi in sede di calciomercato. Un’estate all’insegna della rivoluzione per i colori rossoneri, con la squadra che sta per essere letteralmente stravolta dopo un’annata incredibilmente deludente. Niente qualificazione in Champions League, fuori dalla corsa Scudetto: a Max Allegri il compito di rivitalizzare un gruppo scarico e demoralizzato.

Gruppo di cui non farà più parte Tijjani Reijnders, il primo nome illustre che lascerà Milanello per cercare fortuna altrove. In un posto chiamato Manchester City, alla corte di Pep Guardiola che lo ha voluto fortemente. Il nazionale olandese prenderà parte al Mondiale per Club vestendo la maglia dei ‘Citizens’ e facendo incassare ai rossoneri una cifra fissa di 55 milioni di euro più eventuali bonus. Il capitolo cessioni, però, è pronto ad arricchirsi di altri profili di primaria importanza come Theo Hernandez.

Il laterale francese sta continuando a rifiutare la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita: Theo vuole solo l’Europa. E così, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, non è da escludere che possa rimanere anche per un’ultima stagione prima di salutare a zero: un’eventualità che da Via Aldo Rossi non intendono per il momento nemmeno prendere in considerazione.

In tal senso c’è un’altra spinosa questione, figlia di una gestione tutt’altro che lungimirante da parte dei vertici rossoneri, che porterà in pochi giorni al rumoroso addio di Mike Maignan. A tal proposito l’annuncio arrivato nelle scorse ore ha spiazzato i tifosi del Milan: scenario pazzesco dopo la cessione in Premier League.

Milan-Maignan: l’annuncio ha stupito tutti

Passano le ore e Mike Maignan è sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea. Il Milan non ha ancora detto sì in via ufficiale alla partenza del portiere francese, che valuta 30 milioni: una stima ben lontana da quella del club londinese. I ‘Blues’, infatti, non arriverebbero nemmeno a 20.

La quadra potrebbe arrivare a metà strada, col Chelsea pronto ad ‘approfittare’ della scadenza vicina di Maignan che a giugno 2026 potrebbe liberarsi a parametro zero dal vincolo contrattuale coi rossoneri. A tal proposito, riguardo alla cessione dell’ex estremo difensore del Lille e alla contemporanea sostituzione tra i pali del ‘Diavolo’, ha parlato Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Telelombardia’ ha esposto il suo pensiero in maniera netta e decisa, come spesso accade, sul suo profilo ‘X’.

“Maignan è un portiere fantastico che però nelle ultime due stagioni è stato piuttosto discontinuo. Se il Milan ridimensionato di oggi (perché di questo si tratta) troverà un discreto sostituto, allora la sua partenza non sarà terribile“. Ed in effetti la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta muovendo su più fronti per trovare un nuovo numero uno.

Da Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni ed è stato ‘bloccato’ dal Milan, fino al sogno Svilar della Roma. Staremo a vedere come andrà a finire ma, intanto, Maignan è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Chelsea.