Torna al Milan ma riparte immediatamente: il bomber ha trovato squadra in Serie A

Le ultimissime sull’attaccante, pronto a vivere una nuova esperienza. Ecco dove può andare il giocatore: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan in queste ore riguarda soprattutto i possibili giocatori in uscita. La lente di ingrandimento, infatti, è puntata su Theo Hernandez e Mike Maignan. Il primo è corteggiato dall’Al Hilal, che ha già convinto il Milan, ma non il calciatore. Discorso opposto per il portiere, che ha detto sì al Chelsea, che però non ha il sì da parte del Diavolo.

Troppo bassa la proposta di 15 milioni di euro messa sul tavolo dai londinesi. Ma non mancano le gioie, con Luka Modric, pronto a mettere nero su bianco nelle prossime ore direttamente dalla Croazia dopo aver svolto le visite mediche di rito.

Per Igli Tare, dunque, sono giorni davvero intensi, ma l’estate è lunga e di trattative se ne apriranno ancora tantissime. D’altronde c’è una lista lunghissima di giocatori con la valigia in mano. Cedere gli elementi in esubero sarà sicuramente il compito più difficile per l’albanese.

Milan: niente riscatto, ma l’attaccante ha le valigie in mano

Sono davvero tanti i calciatori che sono pronti a rimettere piede alla base dopo i vari prestiti. Ad oggi c’è la certezza del riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus per 14 milioni di euro più 3 milioni di bonus. E tutti gli altri? Yacine Adli è già tornato a vestirsi di rossonero sui social dopo l’esperienza alla Fiorentina. Tommaso Pobega potrebbe fare lo stesso, visto che il Bologna è poco propenso a sborsare i 12 milioni di euro che servono per il riscatto.

I felsinei vorrebbero tenersi il giocatore, ma il prezzo non convince. Situazione a quella di Ismael Bennacer, che resta un’opzione per il Marsiglia, che spinge per averlo in prestito. Chissà che il Milan non riesca a convincere l’OM a scambiarlo con Adrien Rabiot.

C’è inoltre anche Lorenzo Colombo che sarà a Milanello il giorno del raduno. Il centravanti ha già salutato l’Empoli dopo la retrocessione, che non eserciterà il riscatto di sette milioni di euro. E’ probabile che le prime settimane il giocatore resti con la squadra, sperando di poter convincere Allegri, ma è chiaramente sul mercato.

Ci sono diverse squadre pronte a puntare su di lui. Si è fatto avanti il Genoa, ma la meta più probabile oggi resta il Pisa, neo-promosso in Serie A.