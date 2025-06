Vlahovic e Cambiaso al Milan, ora ci siamo: la scelta è stata fatta

Proseguono le voci riguardanti un interessamento da parte del Milan per Vlahovic e Cambiaso, due calciatori della Juventus che appaiono destinati a salutare la Juventus.

I bianconeri stanno valutando quale potrà essere il futuro dei due calciatori in vista dell’estate ed il Milan è alla finestra in attesa di capire le mosse del club rivale.

In questo momento la priorità in casa Milan è rappresentata dalla necessità di fare cassa, sistemare il bilancio e sfoltire la rosa. Igli Tare si sta muovendo anche in ottica entrata ma il club meneghino deve vendere prima di acquistare. La cessione di Reijnders andrà a sistemare il bilancio della stagione appena conclusa ma a luglio ci dovranno essere altri addii per mettere a posto i conti in vista della prossima annata. Intanto, però, il direttore sportivo albanese sta seguendo diversi profili che potrebbero fare al caso della squadra allenata da Massimiliano Allegri e, tra questi, ci sono Vlahovic e Cambiaso.

Novità Vlahovic e Cambiaso in casa Milan: ci siamo

Stando a quanto raccontato da Niccolò Ceccarini a Tuttomercatoweb.com, il futuro di Cambiaso e Vlahovic difficilmente sarà al Milan in vista della prossima stagione. Il terzino dovrebbe restare in bianconero mentre per la punta serba c’è il grande ostacolo rappresentato dall’ingaggio percepito a Torino.

“Cambiaso sarebbe il preferito del Milan per sostituire Theo Hernandez – ha detto Ceccarini – ma la Juventus vorrebbe tenerlo. Per quello che riguarda Vlahovic si tratterebbe di un’operazione troppo costosa con il centravanti che arriverà a guadagnare quasi 12 milioni di euro durante il prossimo campionato”. Un ingaggio certamente fuori dalla portata del Milan che, in questo momento, farebbe fatica a pagare la metà dello stipendio della punta.

La volontà del Milan è quella di avere due attaccanti di livello internazionale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Dei centravanti presenti nella stagione appena conclusa dovrebbe restare solamente Santiago Gimenez con il messicano che sarà affiancato poi da un’altra punta in grado di giocarsi il posto da titolare con lui e, probabilmente, Francesco Camarda.

Per quello che riguarda Cambiaso resta prima di tutto da vedere quello che sarà il destino di Theo Hernandez. Il terzino sinistro sta rifiutando le continue proposte in arrivo dall’Al Hilal in attesa di capire se ci siano delle possibilità per trasferirsi in una big europea. Fino a quando non ci sarà l’uscita dell’esterno sinistro il Milan non porterà altri terzini alla corte di Allegri.