Allegri ha chiesto il rinnovo, è pronto a firmare per un anno

Le ultime sul giocatore, che il tecnico portoghese vuole tenere al Milan. Il punto della situazione: ecco come stanno le cose

Il rinnovo è sul tavolo, ma una decisione finale non è ancora arrivata da parte del calciatore. Il Milan ha proposto il prolungamento del suo contratto di un’altra stagione: i rossoneri, infatti, hanno voglia di puntare su di lui anche per rifondare uno spogliatoio, che perderà diversi elementi.

In questi giorni c’è stato già l’addio di Tijjani Reijnders e presto potrebbe arrivare anche quello di Mike Maignan e Theo Hernandez. Lasceranno il Milan dal primo luglio in poi, ovviamente, anche Joao Felix, Tammy Abraham e Riccardo Sottil. Come è noto, però, la lista dei partenti è davvero lunga.

Florenzi riflette, Massimiliano Allegri vuole puntare su di lui

C’è da capire, anche se Alessandro Florenzi lascerà il Milan o meno. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Ma il Milan gli ha offerto il rinnovo. L’ex Roma ha vissuto una stagione fuori dai campi per via dell’infortunio arrivato in estate.

Il suo esordio è arrivato contro il Monza, nell’ultima partita. Proprio in quella circostanza sono arrivate le dichiarazioni di Florenzi, che come al solito non ha usato giri di parole: Le scelte tecniche vanno sempre rispettate. Ero pronto, ma evidentemente non così pronto. Va bene dunque così. Essere fuori dalle coppe non è normale. Da domani si riparte da chi vuole davvero spingere verso il bene del Milan. Con la qualità che ha il Milan, bisognava fare meglio – afferma il giocatore -. Ci sono annate storte, siamo consapevoli di essere stati insufficienti. Da domani, però, si deve ripartire per riportare il Milan dove merita”

E’ arrivata anche la battuta sul futuro poi: “Dico che il Milan è più importante di qualsiasi giocatore. Se sarò dentro, adesso non è importante. Posso dirti che non lo so e non per scelta del Milan, ma per scelta mia. Devo capire delle cose. Io dal Milan ho sempre avuto rispetto. Il Milan non mi ha messo alla porta e per questo devo ringraziarlo”. E’ dunque ancora attesa una risposta da parte di Alessandro Florenzi. Massimiliano Allegri sarebbe ben felice di puntarci. Un elemento come lui sarebbe davvero fondamentale all’interno dello spogliatoio. A breve ne sapremo di più