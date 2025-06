Allegri ha presentato la propria lista dei desideri: vuole loro due

L’allenatore rossonero ha indicato due degli obiettivi per il mercato in entrata: Tare cercherà di accontentarlo.

Il Milan è chiamato a fare una campagna acquisti di ottimo livello per risollevare il morale della piazza e per puntare a una stagione da protagonista. Senza coppe europee da disputare, dunque con limitati impegni infrasettimanali, c’è la possibilità di concentrarsi sulla lotta per lo Scudetto.

Dopo il deludente ottavo posto nella classifica dell’ultima Serie A, ci devono essere l’orgoglio e la motivazione per mettere in piedi un valido progetto di rilancio. L’ingaggio di figure esperte come Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in quello di allenatore va in quella direzione. Però adesso c’è una squadra da costruire, cercando di evitare gli errori del recente passato.

Calciomercato Milan, due richieste di Allegri

I nomi di alcuni obiettivi del Milan stanno trapelando e tra questi c’è Giovanni Leoni, classe 2006 in forza al Parma. Il giovane difensore piace molto ad Allegri, che lo vorrebbe a Milanello a luglio. Il club emiliano valuta il cartellino circa 15-20 milioni di euro, bisogna vedere se i rossoneri vorranno fare un investimento di questo tipo per l’ex talento della Sampdoria.

Leoni è un giovane molto promettente e il Milan metterebbe a segno un buon colpo assicurandoselo. Anche l’Inter e la Juventus lo vogliono, non sarà facile avere la meglio. Tare ci sta lavorando, anche se ovviamente non si tratta dell’unici profilo nella lista per rinforzare la retroguardia.

Secondo La Repubblica, Allegri avrebbe richiesto anche un altro calciatore: Granit Xhaka. In questo caso si tratta di un calciatore esperto (a settembre compirà 33 anni) che l’allenatore toscano vorrebbe aggiungere a Luka Modric come faro del centrocampo. Il nazionale svizzero milita nel Bayer Leverkusen, che lo valuta 13-15 milioni di euro.

Xhaka non è più giovanissimo, però è fisicamente integro e potrebbe rappresentare un buon innesto per la mediana del Milan. In passato è stato già accostato a squadre della Serie A e ora ha di nuovo la possibilità di approdare in Italia. Vedremo se nei prossimi giorni Tare darà l’assalto all’ex Arsenal.

Dopo aver venduto Tijjani Reijnders al Manchester City e aver quasi fatto lo stesso con Yunus Musah al Napoli, il Milan vuole rispondere con due colpi a centrocampo. Uno sarà certamente Modric, che dovrebbe svolgere le visite mediche giovedì. Vedremo se l’altro sarà Xhaka.