Blitz a Casa Milan, Tare lo riporta in Italia

Continua il lavoro in sede del dirigente rossonero: ecco cosa è successo oggi. Il punto della situazione

Più di due ore di summit tra Igli Tare e l’agente in sede a Casa Milan, in via Aldo Rossi. Un incontro che può portare a breve il calciatore a vestire il rossonero. E’ un periodo intenso per i tifosi del Diavolo, che dopo aver detto addio a Reinders potrebbe salutare altri elementi importanti come Theo Hernandez e Mike Maignan.

Ma la lista dei partenti è davvero lunga e così ci sarà spazio anche per tanti innesti. Oggi nella sede del club è arrivato Gabriele Giuffrida, che di giocatori nella sua scuderia ne ha tanti. Molti davvero interessanti che possono fare il caso del Diavolo, come Dragusin