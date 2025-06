Caos Musah, incredibile nella notte: per il Milan è inaspettato

Le ultimissime su Yunus Musah pronto a volare a Napoli per diventare un nuovo giocatore di Antonio Conte

Nella giornata di ieri il Milan è riuscito a chiudere una cessione e non si tratta né di Mike Maignan né di Theo Hernandez. A fare le valigie a brevissimo sarà Yunus Musah, che vestirà la maglia del Napoli, con il club rossonero che incasserà una cifra sui 25 milioni di euro.

Un affare che nasce da lontano. E’ dalla scorsa estate, infatti, che Antonio Conte spinge per avere il poliedrico centrocampista americano. Dodici mesi fa, però, arrivò il no di Geoffrey Moncada, convinto totalmente delle qualità dell’ex Valencia. Ha un motore da Premier League e andrebbe solo sgrezzato, indirizzato e inquadrato.

Al Milan, però, non ci sono riusciti né Stefano Pioli lo scorso anno né Sergio Conceicao e Paulo Fonseca in questo. Ma tra i tifosi del Milan c’è la paura concreta che possa riuscirci Antonio Conte, facendo di Musah l’ennesimo rimpianto.

#Musah è il classico giocatore da aspettare, quello al quale dare tempo ed istruzioni chiare su cosa fare in campo, ma il #Milan, ad oggi, non è tutto questo. Ha fretta, deve tornare a correre dopo una stagione disastrosa, e non può aspettare più nessuno. Milan, anche Musah divide — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) June 10, 2025

Siete ingiocabili comunque. Musah era l’emblema delle “pippe da 20 milioni” che andavano vendute prima di subito anche a 1 milione perché faceva ridere. Ora, che lo vendi pure a più di quanto lo hai comprato, ci sono pure le vedove di Musah. — Bisco (@Bisco_3) June 10, 2025

Dopo Calabria con la coppa Italia

Okafor con lo scudetto sono pronta a vedere Musah vincere l’ucl — Anto ❤️🖤 (@A_N_T_O_22) June 10, 2025

Nessuno e ripeto nessun giocatore mi ha mai fatto “soffrire” a vederlo giocare come fatto da Musah quest’anno NESSUNO E pensare che ci sono le vedove nonostante 25 milioni che porterebbe fa alquanto ridere — 5-0ano (@luchino_saltato) June 10, 2025

Musah nel Valencia era un signor giocatore e buon prospetto, da capire se l’esperienza nel Milan è stata così traumatica (per lui e per chiunque l’abbia visto giocare) o potrà riprendersi con il Comandante — Antonio (@p__antonio) June 10, 2025

Proprio nessuno s’aspettava che il Napoli volesse Musah, tanto più che il Milan pescasse un jackpot da 25 milioni quando ne valeva meno di 10. Detto ciò, Conte è un tale fenomeno che potrebbe far sembrare persino me un giocatore di calcio, quindi prepariamoci al nuovo Yaya Tourè — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 11, 2025

Ho letto qui sopra gente che si lamenta per la cessione di #musah per 25 milioni… MUSAH 25 MILIONI VI SIETE RINCOGLIONITI TUTTI — LA PIÙ GRANDE UMILIAZIONE DELLA STORIA DEL CALCIO (@Milansicilian) June 10, 2025

Molti tifosi, dunque, non capiscono come altri possano lamentarsi della cessione per 25 milioni di euro di Yunus Musah. In questi c’è il timore che Antonio Conte possa rendere il centrocampista un grande giocatore. Va detto però, come sottolineano in molti, che Musah al Milan non avrebbe potuto più giocare dopo quanto successo lo scorso anno, con un clima teso che si è creato attorno a lui.