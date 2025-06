La rivelazione sul padre di Sinner commuove i tifosi, che annuncio

La frase di Sinner su suo padre ha commosso tutti i tifosi dell’altoatesino: le sue parole sono diventate subito virali

Il Roland Garros di Jannik Sinner è stato un grande successo. Purtroppo la finale contro Carlos Alcaraz, con agli Internazionali d’Italia a Roma di un mese fa circa, non è andata come speravamo, ma i due hanno regalato un grande spettacolo e lo spagnolo ha meritato di portare a casa la vittoria. Se c’erano ancora dubbi su chi saranno i protagonisti futuri del tennis, adesso è spazzato via anche l’ultimo granello di polvere. C’è addirittura chi ha parlato di finale più bella di sempre del Roland Garros, superando quindi anche le storiche sfide fra i più grandi tennisti di sempre.

Insomma, una generazione d’oro che ci regalerà ancora grande spettacolo. Sinner ha perso gli ultimi due scontri diretti e questo lo ha un po’ deluso, ma la sua prestazione resta di primissimo livello (senza dimenticare ha trascorso tre mesi fermo ad inizio stagione a causa della squalifica per il caso Clostebol). Intervenuto in conferenza stampa, Jannik ha analizzato l’andamento della partita e ha detto anche una frase sulla sua famiglia che fa commuovere tutti.

Sinner e la rivelazione su suo padre, i dettagli

A Parigi c’era sua madre e suo fratello, ma non c’era invece il padre: “La mia famiglia, le persone che mi conoscono. Siamo una famiglia molto semplice. Mio padre non era qui perché oggi era al lavoro. Nulla cambia in famiglia riguardo al nostro successo. È stato bello vedere mia madre qui. Come ho sempre detto, prima di iniziare la mia carriera, non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione”.

Jannik ribadisce per l’ennesima volta che non pensava di poter raggiungere questi livelli: “Non era nemmeno un sogno perché ero così lontano e non ci pensavo. Ora mi ritrovo qui, a giocare la partita più lunga della storia del Roland Garros in finale. Fa male, sì, ma non puoi continuare a piangere“.

Sinner ha parlato poi anche della grande rivalità con Alcaraz: “Ogni rivalità è diversa. Prima giocavano un tennis un po’ diverso, ora la palla si muove veloce. Ho avuto la fortuna di giocare contro Novak, contro Rafa. Purtroppo, non ho mai giocato contro Roger nei tornei del Grande Slam. Battere questi giocatori è molto difficile. Ho la stessa sensazione con Carlos e altri rivali. È bello vedere che possiamo produrre anche noi un tennis come questo, perché penso che sia positivo per l’intero movimento tennistico e per il pubblico. Sarei ancora più felice se vincessi il trofeo ma non posso più cambiare nulla adesso“.