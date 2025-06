Mazzata Milan Futuro, arrivano pessime notizie per i rossoneri

Pessime notizie per il Milan Futuro, e la “colpa” è dell’Inter: i giovani rossoneri devono ricominciare dalla Serie D

Non solo la prima squadra: anche il Milan Futuro ha affrontato una stagione disastrosa che si è conclusa nel peggior modo possibile, cioè con la retrocessione in Serie D al primo anno di vita. Non un grande bigliettino da visita per una società che puntava molto su questo progetto, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, che però ha sbagliato tutto: in primis, l’assurda e inspiegabile scelta di affidare il tutto ad un dirigente sconosciuto, un suo amico dai tempi di Los Angeles, tale Jovan Kirowski, che ha dovuto gestire una squadra in un campionato difficile e particolare come la Lega Pro.

Un altro errore è stato mandar via Ignazio Abate, cioè colui che aveva lavorato benissimo con la Primavera (cuore pulsante anche del Milan Futuro) e di affidare la panchina a Daniele Bonera, esonerato poi soltanto quando era troppo tardi – con Massimo Oddo che ha fatto il massimo per salvare la baracca ma purtroppo non ci è riuscito. Il Milan Futuro sarà quindi in Serie D, anche se per Moncada non è importante: “Ci interessa solo creare giocatori“, e su queste dichiarazioni stendiamo un grande velo.

Milan Futuro, pessime notizie: i dettagli

Il Milan però spera in un ripescaggio in Lega Pro, ma le possibilità che ciò accada sono parecchio complicate. E a rendere tutto più difficile ci ha pensato l’Inter, che aspetta di iscrivere la propria squadra U23. Sappiamo già con certezza che non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C, nonostante la conquista della salvezza sul campo ai Play Out, è la Lucchese, che è fallita. E al suo posto nascerà proprio la seconda squadra dell’Inter, pronta ad aggiungersi a Juventus, Milan e Atalanta.

E il Milan Futuro? E’ in corsa per un ripescaggio ma è quarta in lista, questo significa che per tornare in Lega Pro deve succedere che altre tre squadre non si iscrivano. La Covisoc è quindi al lavoro per capire la situazione e per i giovani rossoneri servirebbe respingere tre squadre. Si era parlato di difficoltà per Triestina, Pro Vercelli, Rimini e Foggia, ma a quanto pare l’allarme è rientrato. Insomma, non ci resta ancora che attendere per capire cosa succederà, ma è molto probabile che alla fine il Milan Futuro dovrà giocare il prossimo campionato di Serie D. RedBird passerà quindi alla storia per essere la proprietà ad aver formato la seconda squadra e per averla anche trascinata così in basso.