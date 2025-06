Milan senza pace, la giovane stella dice addio in estate: la rivale pronta al colpo

Sistemare l’organico e il bilancio è il primo obiettivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan con il dirigente deciso a chiudere diverse operazioni in uscita.

Tijjani Reijnders ha detto addio per passare al Manchester City mentre per le cessioni di Maignan e Theo Hernandez manca ancora qualcosa ma i due francesi appaiono destinati a dire addio al club meneghino.

La mancata qualificazione alle prossime coppe europee pesa molto sul bilancio del Milan e sulle scelte di mercato della società in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club è quello di andare a sfoltire l’organico cercando di ottenere il più possibile dalla partenza di alcuni pezzi pregiati che hanno il contratto in scadenza tra un anno. Oltre a Maignan e Theo Hernandez, però, c’è un’altra giovane stella che appare destinata a salutare in estate per non arrivare poi con il contratto al termine nel giugno del 2026.

Il Milan saluta un suoi gioiello: cessione in estate alla rivale

Il Bologna piomba su Mattia Liberali. Il centrocampista offensivo del Milan ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e non ci sono trattative per il prolungamento dell’accordo con il classe 2007 che appare destinato a salutare già durante l’estate che sta per cominciare.

I rossoblu sarebbero fortemente interessati al giovane talento del Milan che ha già fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Milan in prima squadra sotto la guida di Paulo Fonseca. Centrocampista dal grande talento, Mattia Liberali potrebbe finire in rossoblu durante l’estate con Vincenzo Italiano che sarebbe pronto a dare spazio al giovane già durante il prossimo campionato, sicuro delle sue qualità.

Oltre al Bologna anche Genoa, Parma e Fiorentina seguono il ragazzo che piace molto anche all’estero. Il Milan aveva aperto le trattative per il rinnovo durante lo scorso inverno senza però riuscire a trovare l’intesa per la firma sul prolungamento. Ad un anno dalla scadenza del contratto il Milan vuole provare ad evitare di perderlo a costo zero e valuterà la cessione già nelle prossime settimane.

Un altro giovane potrebbe salutare il Milan in estate ma, in questo caso, in prestito secco. Francesco Camarda ha bisogno di giocare con continuità ed i rossoneri starebbero valutando una partenza per un anno dandogli così l’opportunità di scendere in campo con più frequenza. Resta da capire se il destino del classe 2008 possa essere in Serie A o scendere di categoria in Serie B.